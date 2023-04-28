https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868552093.html

Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж

Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж - РИА Новости, 28.04.2023

Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж

Блогер Елена Блиновская сегодня добровольно перечислила налоговый платеж, говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:20

2023-04-28T17:20

2023-04-28T17:20

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смоленская область

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская сегодня добровольно перечислила налоговый платеж, говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы. "Приобщена копия платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа", - прочитала судья. Сумму она не уточнила. Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Задержали ее накануне в Смоленской области близ границы с Белоруссией. Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html

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происшествия, москва, смоленская область, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия