https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868552093.html
Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж
Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж - РИА Новости, 28.04.2023
Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж
Блогер Елена Блиновская сегодня добровольно перечислила налоговый платеж, говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:20
2023-04-28T17:20
2023-04-28T17:20
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская сегодня добровольно перечислила налоговый платеж, говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы. "Приобщена копия платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа", - прочитала судья. Сумму она не уточнила. Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Задержали ее накануне в Смоленской области близ границы с Белоруссией. Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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происшествия, москва, смоленская область, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия
Происшествия, Москва, Смоленская область, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Белоруссия
Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж
Блиновская добровольно перечислила единый налоговый платеж без уточнения суммы
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская сегодня добровольно перечислила налоговый платеж, говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы.
"Приобщена копия платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа", - прочитала судья.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Задержали ее накануне в Смоленской области
близ границы с Белоруссией
. Сегодня СК
сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской