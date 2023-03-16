https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html
Суд арестовал имущество блогера Лерчек
Суд арестовал имущество блогера Лерчек - РИА Новости, 16.03.2023
Суд арестовал имущество блогера Лерчек
Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:08
2023-03-16T16:08
2023-03-16T16:17
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга, данная сумма – установленный ущерб по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП Чекалина А.А. на сумму 311 043 030 миллионов рублей, ИП Чекалиной В.В. на аналогичную сумму", - сообщил собеседник агентства. В суде не смогли прояснить, наложена ли обеспечительная мера на фактические денежные средства или на имущество, которое принадлежит индивидуальным предпринимателям. Против Чекалиных возбуждены два уголовных дела - о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следователи в доме супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
Следователи ГСУ СК России по городу Москве осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
2023-03-16T16:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, шоу-бизнес
Происшествия, Москва, Россия, Шоубиз, Шоу-бизнес
Суд арестовал имущество блогера Лерчек
Суд арестовал имущество и активы блогера Лерчека и ее супруга на 311 миллионов рублей
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга, данная сумма – установленный ущерб по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлениями Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП Чекалина А.А. на сумму 311 043 030 миллионов рублей, ИП Чекалиной В.В. на аналогичную сумму", - сообщил собеседник агентства.
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В суде не смогли прояснить, наложена ли обеспечительная мера на фактические денежные средства или на имущество, которое принадлежит индивидуальным предпринимателям.
Против Чекалиных возбуждены два уголовных дела - о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская