https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html

Суд арестовал имущество блогера Лерчек

Суд арестовал имущество блогера Лерчек - РИА Новости, 16.03.2023

Суд арестовал имущество блогера Лерчек

Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:08

2023-03-16T16:08

2023-03-16T16:17

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга, данная сумма – установленный ущерб по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП Чекалина А.А. на сумму 311 043 030 миллионов рублей, ИП Чекалиной В.В. на аналогичную сумму", - сообщил собеседник агентства. В суде не смогли прояснить, наложена ли обеспечительная мера на фактические денежные средства или на имущество, которое принадлежит индивидуальным предпринимателям. Против Чекалиных возбуждены два уголовных дела - о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230308/chekaliny-1856593773.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи в доме супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов Следователи ГСУ СК России по городу Москве осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов 2023-03-16T16:08 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, шоу-бизнес