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ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии - РИА Новости, 03.05.2023
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10:51 03.05.2023 (обновлено: 18:39 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/inostrantsy-1869340078.html
ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии
ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии - РИА Новости, 03.05.2023
ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии
Число поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года возросло на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в РБК со ссылкой... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:51
2023-05-03T18:39
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Число поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года возросло на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.По информации журналистов, лидерами по въезду на территорию России стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Также на 11,8 процента увеличилось число прибывших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств.Также, согласно подсчетам ФСБ, граждане Польши увеличили число поездок в Россию по сравнению с первым кварталом 2022 года на 69 процентов, граждане Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7.
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в мире, россия, латвия, литва, евросоюз, рбк (медиагруппа), фсб
В мире, Россия, Латвия, Литва, Евросоюз, РБК (медиагруппа), ФСБ
ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии

ФСБ: число въехавших в Россию иностранцев в 2023 году увеличилось на 17 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Число поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года возросло на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.
По информации журналистов, лидерами по въезду на территорию России стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Также на 11,8 процента увеличилось число прибывших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств.
«

"Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, с которыми есть сухопутная граница, в то время как граждане других стран ЕС, напротив, приезжали меньше, чем год назад. Больше всего поездок в Россию из европейцев в январе-марте 2023 года совершили граждане Финляндии и Эстонии — 23,6 тысячи и 20,7 тысячи человек за первый квартал 2023-го", — сообщили в издании.

Также, согласно подсчетам ФСБ, граждане Польши увеличили число поездок в Россию по сравнению с первым кварталом 2022 года на 69 процентов, граждане Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Иностранцы смогут извещать о прибытии в Россию через "Госуслуги"
28 апреля, 16:59
 
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