https://ria.ru/20230503/inostrantsy-1869340078.html

ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии

ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии - РИА Новости, 03.05.2023

ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии

Число поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года возросло на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в РБК со ссылкой... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:51

2023-05-03T10:51

2023-05-03T18:39

в мире

россия

латвия

литва

евросоюз

рбк (медиагруппа)

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Число поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года возросло на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.По информации журналистов, лидерами по въезду на территорию России стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Также на 11,8 процента увеличилось число прибывших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств.Также, согласно подсчетам ФСБ, граждане Польши увеличили число поездок в Россию по сравнению с первым кварталом 2022 года на 69 процентов, граждане Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7.

https://ria.ru/20230428/gosuslugi-1868542865.html

россия

латвия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, латвия, литва, евросоюз, рбк (медиагруппа), фсб