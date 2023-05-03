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Эксперты назвали стоимость авиабилетов на лето из Москвы в другие регионы - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
06:18 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/aviabilety-1869271945.html
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на лето из Москвы в другие регионы
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на лето из Москвы в другие регионы - РИА Новости, 03.05.2023
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на лето из Москвы в другие регионы
Средняя цена авиабилета в мае и летом из Москвы в другие горда России не превышает 15,6 тысячи рублей за перелет туда и обратно, сообщает Туту. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:18
2023-05-03T06:18
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Средняя цена авиабилета в мае и летом из Москвы в другие горда России не превышает 15,6 тысячи рублей за перелет туда и обратно, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов с бронированием до 25 апреля и сроком путешествия с 1 мая по 31 августа.Самые бюджетные авиабилеты из столицы можно приобрести в Саранск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Псков, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Волгоград и Екатеринбург. Траты на дорогу в оба конца составят от 7,3 до 9,9 тысячи рублей.Из Санкт-Петербурга дешевле всего улететь в столицу, Калугу, Череповец, Мурманск, Оренбург, Тобольск, Сыктывкар, Уфа, Казань, Пермь. За билет придется отдать от 7,3 до 12 тысяч рублей.
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Туризм, Новости - Туризм, Москва, отдых в России, Санкт-Петербург, Пермь
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на лето из Москвы в другие регионы

Исследование: средняя цена авиабилета на лето из Москвы по России – 15,6 тысячи рублей

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летит в небе над городом Сочи
Самолёт Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии летит в небе над городом Сочи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Средняя цена авиабилета в мае и летом из Москвы в другие горда России не превышает 15,6 тысячи рублей за перелет туда и обратно, сообщает Туту.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов с бронированием до 25 апреля и сроком путешествия с 1 мая по 31 августа.
Самые бюджетные авиабилеты из столицы можно приобрести в Саранск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Псков, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Волгоград и Екатеринбург. Траты на дорогу в оба конца составят от 7,3 до 9,9 тысячи рублей.
Из Санкт-Петербурга дешевле всего улететь в столицу, Калугу, Череповец, Мурманск, Оренбург, Тобольск, Сыктывкар, Уфа, Казань, Пермь. За билет придется отдать от 7,3 до 12 тысяч рублей.
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