https://ria.ru/20230502/mariupol-1869166055.html

Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе

Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе - РИА Новости, 02.05.2023

Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, в городе... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:40

2023-05-02T14:40

2023-05-02T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

мариуполь

владимир путин

дмитрий песков

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, в городе восстановлен первый участок длиной почти в десять километров, мирная жизнь возвращается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня достаточно насыщенный рабочий день у президента, он находится в Санкт-Петербурге, работает там. Совсем скоро он примет участие в режиме видеоконференции в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. В Мариуполе снова поедут трамваи, там восстановили первый участок, почти десять километров. Очень примечательное событие, мирная жизнь возвращается в город, он восстанавливается", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Путин держит ситуацию под своим личным контролем, кроме того, правительство также контролирует восстановление городов почти 24 часа в сутки. "И вот они первые результаты", - заключил пресс-секретарь главы государства.В апреле мэр Мариуполя Олег Моргун сообщал, что в городе началась обкатка трамваев, первый вагон испытали в тестовом режиме на одном из маршрутов. В феврале первый заместитель мэра Дмитрий Бердников также заявлял, что мэрия Мариуполя планирует в мае возобновить движение первого из трех трамвайных маршрутов. Он называл такое событие знаковым для города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр