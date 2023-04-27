https://ria.ru/20230427/mariupol-1868071164.html

Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя

Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя - РИА Новости, 27.04.2023

Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя

Мариуполь, сильно пострадавший от обстрелов, строится заново. Люди заселяются в современные дома. Восстановление города — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:56

2023-04-27T13:56

2023-04-27T18:20

фото

мариуполь

строительство

ситуация в днр и лнр

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Мариуполь, сильно пострадавший от обстрелов, строится заново. Люди заселяются в современные дома. Восстановление города — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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