https://ria.ru/20230502/karabakh-1869168251.html
В Кремле напомнили о единственной правовой основе урегулирования в Карабахе
В Кремле напомнили о единственной правовой основе урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 02.05.2023
В Кремле напомнили о единственной правовой основе урегулирования в Карабахе
Нет иных правовых основ для урегулирования ситуации по Карабаху, кроме трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:47
2023-05-02T14:47
2023-05-02T14:47
в мире
россия
армения
азербайджан
дмитрий песков
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нет иных правовых основ для урегулирования ситуации по Карабаху, кроме трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможны на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией. Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет", - сказал Песков. Он отметил, что пока эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными. "Разумеется, любая помощь, которая может помочь в урегулировании на этой базе, она может приветствоваться, но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу для урегулирования, что в перспективе может не дать результатов. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае", - добавил Песков. Ранее главы внешнеполитических ведомств Армении, США и Азербайджана обсудили в Вашингтоне вопросы безопасности на Южном Кавказе и урегулирование отношений между Ереваном и Баку. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, связывающего Армению с Карабахом.
https://ria.ru/20230418/azerbaydzhan-1866019909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Кремле напомнили о единственной правовой основе урегулирования в Карабахе
Песков назвал договоренности Москвы, Еревана и Баку по Карабаху безальтернативными
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нет иных правовых основ для урегулирования ситуации по Карабаху, кроме трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможны на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией. Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет", - сказал Песков. Он отметил, что пока эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными.
"Разумеется, любая помощь, которая может помочь в урегулировании на этой базе, она может приветствоваться, но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу для урегулирования, что в перспективе может не дать результатов. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае", - добавил Песков.
Ранее главы внешнеполитических ведомств Армении, США
и Азербайджана обсудили в Вашингтоне
вопросы безопасности на Южном Кавказе и урегулирование отношений между Ереваном
и Баку
. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, связывающего Армению с Карабахом.
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