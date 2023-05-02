https://ria.ru/20230502/karabakh-1869168251.html

В Кремле напомнили о единственной правовой основе урегулирования в Карабахе

В Кремле напомнили о единственной правовой основе урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 02.05.2023

В Кремле напомнили о единственной правовой основе урегулирования в Карабахе

Нет иных правовых основ для урегулирования ситуации по Карабаху, кроме трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:47

2023-05-02T14:47

2023-05-02T14:47

в мире

россия

армения

азербайджан

дмитрий песков

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нет иных правовых основ для урегулирования ситуации по Карабаху, кроме трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможны на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией. Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет", - сказал Песков. Он отметил, что пока эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными. "Разумеется, любая помощь, которая может помочь в урегулировании на этой базе, она может приветствоваться, но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу для урегулирования, что в перспективе может не дать результатов. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае", - добавил Песков. Ранее главы внешнеполитических ведомств Армении, США и Азербайджана обсудили в Вашингтоне вопросы безопасности на Южном Кавказе и урегулирование отношений между Ереваном и Баку. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, связывающего Армению с Карабахом.

https://ria.ru/20230418/azerbaydzhan-1866019909.html

россия

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе