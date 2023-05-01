Обезвреженное на ЛЭП взрывное устройство имело электронный блок управления
ФСБ: обезвреженное в Ленобласти взрывное устройство имело электронный блок управления
© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Обезвреженное взрывное устройство, обнаруженное на соседней опоре ЛЭП, где произошел взрыв в Гатчинском районе Ленинградской области, имело электронный блок управления, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
"Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередач второе взрывное устройство с электронным блоком управления обезврежено взрывотехниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его информации, около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.
Губернатор информировал, что по данному факту следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 281 ("Диверсия"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ.
Ленинградская АЭС в Сосновом Бору Ленинградской области - крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов (канальные уран-графитовые и водо-водяные). Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 30%.