https://ria.ru/20230501/ustroystvo-1869000549.html

Обезвреженное на ЛЭП взрывное устройство имело электронный блок управления

Обезвреженное на ЛЭП взрывное устройство имело электронный блок управления - РИА Новости, 01.05.2023

Обезвреженное на ЛЭП взрывное устройство имело электронный блок управления

Обезвреженное взрывное устройство, обнаруженное на соседней опоре ЛЭП, где произошел взрыв в Гатчинском районе Ленинградской области, имело электронный блок... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:34

2023-05-01T17:34

2023-05-01T17:34

россия

ленинградская область

гатчинский район

александр дрозденко

ленинградская аэс

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Обезвреженное взрывное устройство, обнаруженное на соседней опоре ЛЭП, где произошел взрыв в Гатчинском районе Ленинградской области, имело электронный блок управления, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередач второе взрывное устройство с электронным блоком управления обезврежено взрывотехниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении ведомства. Ранее о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его информации, около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона. Губернатор информировал, что по данному факту следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 281 ("Диверсия"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ. Ленинградская АЭС в Сосновом Бору Ленинградской области - крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов (канальные уран-графитовые и водо-водяные). Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 30%.

https://ria.ru/20230501/lep-1868957740.html

https://ria.ru/20230427/moshenniki-1868140641.html

россия

ленинградская область

гатчинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ленинградская область, гатчинский район, александр дрозденко, ленинградская аэс, происшествия