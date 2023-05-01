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Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки

Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки - РИА Новости, 01.05.2023

Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки

Жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты, заявил спикер парламента страны и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:05

2023-05-01T23:05

2023-05-01T23:29

в мире

молдавия

украина

российская империя

игорь гросу

дорин речан

день победы

георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 1 мая — РИА Новости. Жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты, заявил спикер парламента страны и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала Pro TV.Спикер парламента отметил, что некоторые неверно интерпретировали решение Конституционного суда, предположив, что оно отменяет запрет на ношение ленты. Гросу подчеркнул, что инстанция лишь отметила необходимость обоснования наказания. По его словам, полицейским необходимо доказать, что лента демонстрируется для "пропаганды войны и насилия". Четкого регламента того, как именно будут действовать силовики в День Победы, пока нет. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z ввели в апреле прошлого года легально, однако наказывать за их использование можно лишь в том случае, если с их помощью оправдывали или прославляли военную агрессию, военные преступления и преступления против человечества. Многие политики и активисты раскритиковали это решение из-за возможности различных толкований. В свою очередь, премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала символом Победы в Великой Отечественной войне. А в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против ВСУ.Латинские буквы Z и V наносят на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки СВО.

https://ria.ru/20230427/lenta-1868262046.html

молдавия

украина

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, российская империя, игорь гросу, дорин речан, день победы, георгиевская ленточка