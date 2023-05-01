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Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки - РИА Новости, 01.05.2023
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23:05 01.05.2023 (обновлено: 23:29 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/shtraf-1869034715.html
Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки
Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки - РИА Новости, 01.05.2023
Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки
Жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты, заявил спикер парламента страны и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:05
2023-05-01T23:29
в мире
молдавия
украина
российская империя
игорь гросу
дорин речан
день победы
георгиевская ленточка
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КИШИНЕВ, 1 мая — РИА Новости. Жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты, заявил спикер парламента страны и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала Pro TV.Спикер парламента отметил, что некоторые неверно интерпретировали решение Конституционного суда, предположив, что оно отменяет запрет на ношение ленты. Гросу подчеркнул, что инстанция лишь отметила необходимость обоснования наказания. По его словам, полицейским необходимо доказать, что лента демонстрируется для "пропаганды войны и насилия". Четкого регламента того, как именно будут действовать силовики в День Победы, пока нет. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z ввели в апреле прошлого года легально, однако наказывать за их использование можно лишь в том случае, если с их помощью оправдывали или прославляли военную агрессию, военные преступления и преступления против человечества. Многие политики и активисты раскритиковали это решение из-за возможности различных толкований. В свою очередь, премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала символом Победы в Великой Отечественной войне. А в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против ВСУ.Латинские буквы Z и V наносят на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки СВО.
https://ria.ru/20230427/lenta-1868262046.html
молдавия
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в мире, молдавия, украина, российская империя, игорь гросу, дорин речан, день победы, георгиевская ленточка
В мире, Молдавия, Украина, Российская империя, Игорь Гросу, Дорин Речан, День Победы, Георгиевская ленточка
Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки

Власти Молдавии угрожают штрафом за ношение георгиевской ленточки в День Победы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГеоргиевские ленточки
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 мая — РИА Новости. Жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты, заявил спикер парламента страны и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала Pro TV.
«
"Ничего не изменилось, те, кто выйдет и будет демонстрировать символ государства-агрессора, будут задокументированы, за этим последуют санкции. Есть юридические детали, с которыми будет разбираться полиция, скорее всего, будут создаваться те же протоколы", — сказал он.
Спикер парламента отметил, что некоторые неверно интерпретировали решение Конституционного суда, предположив, что оно отменяет запрет на ношение ленты. Гросу подчеркнул, что инстанция лишь отметила необходимость обоснования наказания. По его словам, полицейским необходимо доказать, что лента демонстрируется для "пропаганды войны и насилия". Четкого регламента того, как именно будут действовать силовики в День Победы, пока нет.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z ввели в апреле прошлого года легально, однако наказывать за их использование можно лишь в том случае, если с их помощью оправдывали или прославляли военную агрессию, военные преступления и преступления против человечества. Многие политики и активисты раскритиковали это решение из-за возможности различных толкований. В свою очередь, премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленточки в Молдавии
27 апреля, 19:15
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала символом Победы в Великой Отечественной войне. А в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против ВСУ.
Латинские буквы Z и V наносят на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки СВО.
Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
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1 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

Девушки рассматривают фотографии на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

Фотовыставка на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Молодой человек на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России на улице Баумана

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

Мужчина повязывает георгиевскую ленточку, полученную в рамках стартовавшей акции Георгиевская ленточка, в своем автомобиле на улице Казани

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 12

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 12

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 12

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреМолдавияУкраинаРоссийская империяИгорь ГросуДорин РечанДень ПобедыГеоргиевская ленточка
 
 
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