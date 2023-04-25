https://ria.ru/20230425/lentochka-1867569156.html

Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"

Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 25.04.2023

Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"

В России стартовала "Георгиевская ленточка", посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году она проходит во всех регионах страны,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:55

2023-04-25T14:55

2023-04-25T22:53

фото

георгиевская ленточка (акция)

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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В России стартовала "Георгиевская ленточка", посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году она проходит во всех регионах страны, в том числе новых. Патриотическая акция — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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