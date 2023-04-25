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Акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 25.04.2023
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10:34 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867511887.html
Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 25.04.2023
Акция "Георгиевская ленточка"
Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" – символ памяти, связи поколений и воинской славы. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:34
2023-04-25T10:34
справки
россия
акция "георгиевская ленточка"
вторая мировая война (1939-1945)
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Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" – символ памяти, связи поколений и воинской славы. Акция "Георгиевская ленточка" была организована журналистами Российского информационного агентства "Новости" в 2005 году. Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". Акция родилась стихийно, став продолжением образовательного и исторического проекта "Наша Победа", в рамках которого были собраны и опубликованы на сайте уникальные военные документы, сводки Совинформбюро, письма с фронта, дневниковые записи, фотографии, а также истории молодых людей о том, как война коснулась их семей. Цель акции состояла в том, чтобы граждане обозначили свое отношение к празднику великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.Главный слоган акции – "Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь".Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. Впервые акция "Георгиевская ленточка" была проведена в Москве с 25 апреля по 9 мая 2005 года. В акции было роздано около 800 тысяч ленточек. Ленточки можно было увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах РФ. Акцию поддержали ветераны Великой Отечественной войны.Идея создать символ праздника, памяти и уважения к ветеранам оказалась в высокой степени востребована обществом. С тех пор акция проводится ежегодно. Миллионы людей не только в Москве, но и по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья накануне Дня Победы используют георгиевскую ленточку в качестве символа памяти и воинской славы.С 2014 года акцию проводит преемник информационного агентства "РИА Новости" — медиагруппа "Россия сегодня". По словам главы Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, "ленточка обрела вторую жизнь и стала символом человеческого достоинства в наши новые времена". В настоящее время акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".Кроме того, в акции самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек.В 2023 году акция "Георгиевская ленточка" стартует 25 апреля.Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте или нажав на баннер в слайдере на главной странице портала волонтёрыпобеды.рф.Ленты будут раздаваться при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Также добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению. 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы и установлении мер наказания за ее осквернение. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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96
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справки, россия, акция "георгиевская ленточка", вторая мировая война (1939-1945)
Справки, Россия, Акция "Георгиевская ленточка", Вторая мировая война (1939-1945)

Акция "Георгиевская ленточка"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Читать ria.ru в
Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" – символ памяти, связи поколений и воинской славы.
Акция "Георгиевская ленточка" была организована журналистами Российского информационного агентства "Новости" в 2005 году. Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".
Акция родилась стихийно, став продолжением образовательного и исторического проекта "Наша Победа", в рамках которого были собраны и опубликованы на сайте уникальные военные документы, сводки Совинформбюро, письма с фронта, дневниковые записи, фотографии, а также истории молодых людей о том, как война коснулась их семей.
Цель акции состояла в том, чтобы граждане обозначили свое отношение к празднику великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.
Главный слоган акции – "Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь".
Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России.
Впервые акция "Георгиевская ленточка" была проведена в Москве с 25 апреля по 9 мая 2005 года. В акции было роздано около 800 тысяч ленточек.
Ленточки можно было увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах РФ. Акцию поддержали ветераны Великой Отечественной войны.
Идея создать символ праздника, памяти и уважения к ветеранам оказалась в высокой степени востребована обществом.
С тех пор акция проводится ежегодно. Миллионы людей не только в Москве, но и по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья накануне Дня Победы используют георгиевскую ленточку в качестве символа памяти и воинской славы.
С 2014 года акцию проводит преемник информационного агентства "РИА Новости" — медиагруппа "Россия сегодня". По словам главы Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, "ленточка обрела вторую жизнь и стала символом человеческого достоинства в наши новые времена".
В настоящее время акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
Кроме того, в акции самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек.
В 2023 году акция "Георгиевская ленточка" стартует 25 апреля.
Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте или нажав на баннер в слайдере на главной странице портала волонтёрыпобеды.рф.
Ленты будут раздаваться при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Также добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.
29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы и установлении мер наказания за ее осквернение.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияАкция "Георгиевская ленточка"Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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