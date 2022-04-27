https://ria.ru/20220427/lentochka-1785725597.html

"Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка — 2022"

"Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка — 2022" - РИА Новости, 27.04.2022

"Россия сегодня" дала старт акции "Георгиевская ленточка — 2022"

Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в среду в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, где в 2005 году зародилось это... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:10

2022-04-27T13:10

2022-04-27T17:57

общество

георгиевская ленточка (акция)

дмитрий киселев

наталья лосева

евгений примаков

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в среду в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, где в 2005 году зародилось это ставшее народным движение. Все проходящие по Зубовскому бульвару москвичи и гости столицы смогли получить "георгиевскую ленточку", символ уважения к исторической памяти победителей.В свой 17-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию в акции присоединятся также страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Адреса пунктов, где можно получить георгиевские ленточки в России и за рубежом, можно увидеть на сайте волонтерыпобеды.рф.К старту "Георгиевской ленточки-2022" была приурочена пресс-конференция в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. В ней приняли участи генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, лидер ВОД "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко и руководитель Фонда "Герои Отечества", Герой России Валерий Бурков (в настоящее время - насельник Ставропигиального Высоко-Петровского мужского монастыря, инок Киприан).Пресс-конференция объединила также представителей Донецка и Луганска – перед ее участниками и гостями очно выступили заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова и руководитель международного представительства ВОД "Волонтеры Победы" в ДНР Ирина Макаренко. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин смог принять участие в пресс-конференции в формате видеомоста."Георгиевская ленточка сейчас находится на полях сражений, подтверждая, что это живой символ, дающий силы в исторической миссии России – искоренении нацизма в Европе, как и в годы Великой Отечественной войны", - сказал Дмитрий Киселев.По его словам, все, кто в нынешнем году наденет георгиевскую ленту, будет делать это совершенно осознанно, в том числе и в знак солидарности с нынешними воинами-героями. "Это еще и знак солидарности с теми гражданами Украины, которые страдали долгие годы от террора со стороны ультранационалистов", - добавил Киселев."Георгиевская лента - это не просто вдохновляющий символ борьбы и источник силы, но ключевой компонент смысла жизни человека, принимающего систему ценностей, которые отстаивает Россия, подчеркнул Киселев. "Это важнейший элемент формирования новых граждан русского мира, новых поколений людей, которые и в будущем будут отстаивать ценности справедливости, примата духовности над потребительством", - сказал он.Важность акции "Георгиевская ленточка" подчеркнула и заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева."Идея победы над нацизмом, идея спасения от смерти, сохранения суверенитета сейчас очень актуальна для всего мира", - в свою очередь отметил Евгений Примаков. Акции по раздаче георгиевской ленты будут проводиться за рубежом, причем там, куда в нынешней ситуации ее не удастся доставить из России, будут использованы имеющиеся запасы, добавил он.В ряде стран георгиевская лента запрещена, а людям, ее носящим, угрожают, отметил Примаков. "Но мне хотелось бы призвать наших соотечественников быть смелыми, потому что этот символ стоит того, чтобы его продемонстрировать", - сказал глава "Россотрудничества"."Георгиевская лента "опоясывает" все колонны "Бессмертного полка", - сказал Сергей Макаров. Он призвал всех 9 мая в едином строю "Бессмертного полка" выйти на улицы России, "чтобы вспомнить своих предков, тех, кто добыл победу в Великой Отечественной войне, поддержать нынешних наших воинов, наших руководителей".В нынешнем году "Волонтеры Победы" подготовили более 30 тысяч добровольцев, которые помогут в проведении акции по всей России, сообщила Ольга Занко."Мы предлагаем в этом году носить Георгиевскую ленту, сложив ее возле сердца в форме буквы Z как символ поддержки наших бойцов, которые сейчас сражаются с нацизмом на территории Украины", - сказала она.Георгиевская лента объединяет все народы России, все религии, подчеркнул Валерий Бурков. "Пусть она будет опознавательным знаком "свой-чужой" - кто с богом, кто с дьяволом. У нас религии разные, но ленточка объединяет всех. Мы победим сейчас, потому что с нами бог", - добавил он.Участие в акции "Георгиевская ленточка" в Москве приняли студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ). По словам ректора МПГУ Алексея Лубкова, участие в акции - дань памяти прадедам, завоевавшим для потомков Великую Победу, и студенты МПГУ с большой гордостью и энтузиазмом согласились принять участие в волонтерской работе в рамках акции.По словам Екатерины Мартьяновой, Георгиевская лента – святой символ для Донецкой народной республики, пропитанный кровью ее защитников. "И, поверьте, это символ победы. Каждый житель относится к Георгиевской ленте с большим трепетом и гордостью надевает ее", - сказала она.Киевский режим сделал все, чтобы украинская молодежь не знала, что такое Победа в Великой Отечественной войне, что такое Георгиевская лента. Поэтому для волонтеров Донецка очень важно рассказать об этом молодым людям с территории Украины, которых приняла ДНР, отметила Ирина Макаренко.А по словам Алексея Карякина, от Георгиевской ленты украинских неонацистов "коробит, как бесов". Луганская народная республика вместе с Россией "сейчас отстаивает историю, ту правду, которая была заслужена нашими дедами". "Наша Победа впереди, мы в это свято верим", - добавил он.Символический тираж георгиевских ленточек был передан участникам пресс-конференции.Представителям Донецкой и Луганской республик на пресс-конференции была также передана в дар фотографическая выставка "Май 1945-го" из архивов медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко дню Великой Победы. В ее основе - истории людей, прошедших через войну и встретивших День Победы, день, который навсегда разделил историю на "до" и "после" войны. На редких кадрах фотохроники Совинформбюро, от которого ведет свое начало медиагруппа "Россия сегодня", запечатлены лица людей, которые слышали в мае сорок пятого долгожданное слово "Победа".Фотографии сопровождают элементы дополненной реальности (AR), с помощью которой можно в том числе услышать истории. Сделать это можно через мобильное приложение РИА.Lab. Приложение доступно в AppStore для устройств на iOS и в Google Play для устройств на Android. В приложение включен также удаленный режим просмотра, что позволяет посетить выставку виртуально из любой точки России.В день старта акции "Георгиевская ленточка" открылась еще одна фотографическая выставка - у штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. "Возвращение домой" – это фотоистории о семьях ЛНР, разделенных линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий республики. Реальные человеческие судьбы запечатлены объективом специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова, который снимает жителей юго-востока Украины в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Дважды его работы о людях Донбасса побеждали на ведущем фотоконкурсе мира – World Press Photo (2017 и 2018 гг.).Также к Празднику Победы 9 мая двадцать комплектов издания "Сводки Совинформбюро" были переданы медиагруппой "Россия сегодня" как наследником традиций СИБа в дар Волгоградскому государственному техническому университету и Музею-панораме "Сталинградская битва".Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана в 2005 году журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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россия

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Ольга Фомченкова

общество, георгиевская ленточка (акция), дмитрий киселев, наталья лосева, евгений примаков, россия, великая отечественная война (1941-1945)