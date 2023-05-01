https://ria.ru/20230501/match-1869011427.html

В Волгограде пройдет ретроматч в честь 80-летия победы под Сталинградом

В Волгограде пройдет ретроматч в честь 80-летия победы под Сталинградом - РИА Новости, 01.05.2023

В Волгограде пройдет ретроматч в честь 80-летия победы под Сталинградом

Сотни жителей Волгограда и гостей города идут на стадион "Волгоград Арена", чтобы посмотреть ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, передает... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T19:12

2023-05-01T19:12

2023-05-01T19:12

волгоград

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

спорт

сталинградская битва (1942-1943)

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ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Сотни жителей Волгограда и гостей города идут на стадион "Волгоград Арена", чтобы посмотреть ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоится в Волгограде в понедельник и начнется в 20:00 мск. Игра пройдет в ретростиле по мотивам матча между сталинградским "Динамо" и московским "Спартаком", состоявшегося в 1943 году. Ранее организаторы матча сообщали, что 45-тысячный стадион будет полностью заполнен зрителями. От Центрального парка культуры и отдыха до "Волгоград Арены" устроена дорога болельщиков. Сотни и тысячи людей с семьями идут посмотреть на матч и знаменитых футболистов. "Футбол любят в Волгограде, наша семья не могла пропустить такую игру. Тем более, она имеет большое значение для привития чувства патриотизма детям", - сказал житель Волгограда по имени Роман Полунин, который идет на матч с сыном и дочерью. Перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме. 2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского "Динамо" сыграла против московского "Спартака". Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155750.html

волгоград

сталинград

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волгоград, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), спорт, сталинградская битва (1942-1943)