https://ria.ru/20230501/match-1869011427.html
В Волгограде пройдет ретроматч в честь 80-летия победы под Сталинградом
В Волгограде пройдет ретроматч в честь 80-летия победы под Сталинградом - РИА Новости, 01.05.2023
В Волгограде пройдет ретроматч в честь 80-летия победы под Сталинградом
Сотни жителей Волгограда и гостей города идут на стадион "Волгоград Арена", чтобы посмотреть ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, передает... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T19:12
2023-05-01T19:12
2023-05-01T19:12
волгоград
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
спорт
сталинградская битва (1942-1943)
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ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Сотни жителей Волгограда и гостей города идут на стадион "Волгоград Арена", чтобы посмотреть ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоится в Волгограде в понедельник и начнется в 20:00 мск. Игра пройдет в ретростиле по мотивам матча между сталинградским "Динамо" и московским "Спартаком", состоявшегося в 1943 году. Ранее организаторы матча сообщали, что 45-тысячный стадион будет полностью заполнен зрителями. От Центрального парка культуры и отдыха до "Волгоград Арены" устроена дорога болельщиков. Сотни и тысячи людей с семьями идут посмотреть на матч и знаменитых футболистов. "Футбол любят в Волгограде, наша семья не могла пропустить такую игру. Тем более, она имеет большое значение для привития чувства патриотизма детям", - сказал житель Волгограда по имени Роман Полунин, который идет на матч с сыном и дочерью. Перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме. 2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского "Динамо" сыграла против московского "Спартака". Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155750.html
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волгоград, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), спорт, сталинградская битва (1942-1943)
Волгоград, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Спорт, Сталинградская битва (1942-1943)
В Волгограде пройдет ретроматч в честь 80-летия победы под Сталинградом
Ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве посетят сотни жителей Волгограда
ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Сотни жителей Волгограда и гостей города идут на стадион "Волгоград Арена", чтобы посмотреть ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоится в Волгограде
в понедельник и начнется в 20:00 мск. Игра пройдет в ретростиле по мотивам матча между сталинградским "Динамо" и московским "Спартаком", состоявшегося в 1943 году.
Ранее организаторы матча сообщали, что 45-тысячный стадион будет полностью заполнен зрителями.
От Центрального парка культуры и отдыха до "Волгоград Арены" устроена дорога болельщиков. Сотни и тысячи людей с семьями идут посмотреть на матч и знаменитых футболистов.
"Футбол любят в Волгограде, наша семья не могла пропустить такую игру. Тем более, она имеет большое значение для привития чувства патриотизма детям", - сказал житель Волгограда по имени Роман Полунин, который идет на матч с сыном и дочерью.
Перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского "Динамо" сыграла против московского "Спартака". Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.
Сталинградская битва: 80-летие Победы