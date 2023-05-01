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Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре - РИА Новости, 01.05.2023
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00:27 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/kpp-1868912278.html
Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре
Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре - РИА Новости, 01.05.2023
Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре
Госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил "глубокую обеспокоенность" появлением азербайджанского пункта... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:27
2023-05-01T00:27
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
энтони блинкен
ильхам алиев
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил "глубокую обеспокоенность" появлением азербайджанского пункта пропуска в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, сообщил госдепартамент. Разговор состоялся на следующий день после звонка Блинкена премьер-министру Армении Николу Пашиняну. "Он также выразил глубокую обеспокоенность США тем, что создание Азербайджаном пункта пропуска в Лачинском коридоре подрывает усилия, направленные на формирование веры в мирный процесс, и подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческого и частного автотранспорта", - сказано в пресс-релизе. Блинкен, по сообщению госдепартамента, подчеркнул важность мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и пообещал продолжение поддержки со стороны США. "Госсекретарь Блинкен выразил убежденность в том, что мир достижим", - сказано в релизе. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html
https://ria.ru/20230426/karabakh-1867832310.html
азербайджан
армения
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, энтони блинкен, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Энтони Блинкен, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре

Госдеп США: Блинкен выразил обеспокоенность азербайджанским КПП в Лачинском коридоре

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВывеска при въезде в Лачинский район
Вывеска при въезде в Лачинский район - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вывеска при въезде в Лачинский район. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил "глубокую обеспокоенность" появлением азербайджанского пункта пропуска в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, сообщил госдепартамент.
Разговор состоялся на следующий день после звонка Блинкена премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
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"Он также выразил глубокую обеспокоенность США тем, что создание Азербайджаном пункта пропуска в Лачинском коридоре подрывает усилия, направленные на формирование веры в мирный процесс, и подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческого и частного автотранспорта", - сказано в пресс-релизе.
Блинкен, по сообщению госдепартамента, подчеркнул важность мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и пообещал продолжение поддержки со стороны США. "Госсекретарь Блинкен выразил убежденность в том, что мир достижим", - сказано в релизе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреАзербайджанАрменияНагорный КарабахЭнтони БлинкенИльхам АлиевНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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