https://ria.ru/20230501/kpp-1868912278.html

Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре

Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре - РИА Новости, 01.05.2023

Блинкен заявил Алиеву об обеспокоенности КПП в Лачинском коридоре

Госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил "глубокую обеспокоенность" появлением азербайджанского пункта... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:27

2023-05-01T00:27

2023-05-01T00:27

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

энтони блинкен

ильхам алиев

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889951_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_1fe02e04d52e3a55892854556313adeb.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил "глубокую обеспокоенность" появлением азербайджанского пункта пропуска в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, сообщил госдепартамент. Разговор состоялся на следующий день после звонка Блинкена премьер-министру Армении Николу Пашиняну. "Он также выразил глубокую обеспокоенность США тем, что создание Азербайджаном пункта пропуска в Лачинском коридоре подрывает усилия, направленные на формирование веры в мирный процесс, и подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческого и частного автотранспорта", - сказано в пресс-релизе. Блинкен, по сообщению госдепартамента, подчеркнул важность мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и пообещал продолжение поддержки со стороны США. "Госсекретарь Блинкен выразил убежденность в том, что мир достижим", - сказано в релизе. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html

https://ria.ru/20230426/karabakh-1867832310.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, энтони блинкен, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе