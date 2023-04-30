"Вернись в пещеру". В Сети высмеяли главу ЕК за слова об украинском зерне
Пользователи Twitter осудили главу ЕК фон дер Ляйен за слова об украинском зерне
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сделке, связанной с поставками зерна из Украины.
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"Я приветствую достигнутую договоренность о транзите четырех видов украинского зерна и семян. Эта сделка сохраняет как экспортные возможности Украины, чтобы она могла продолжить кормить мир, так и средства для существования наших фермеров", — написала фон дер Ляйен в своем микроблоге.
Однако пользователи со скепсисом отнеслись к высказыванию главы Еврокомиссии.
"Отличная идея. Украина накормит весь мир зерном, зараженным обедненным ураном", — съязвила Laura Valérie.
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"Вернись в свою пещеру, "Голлум" — написал Moi-même.
"Вы получаете удовольствие от лжи? Вероятно", — предположил пользователь CP.
"Зерно заражено, и ЕС знает это", — заявил Frank Underwood.
"Средства для существования фермеров? Тем не менее, вам не терпится, чтобы НАТО приняло непосредственное участие в конфликте. Что за сборище клоунов", — высказался coeur du fantôme.
"В украинском зерне полно пестицидов. Оно никому не нужно", — отметил Gerald Fermont.
"Нет, спасибо. В нем полно вызывающих рак пестицидов. Мы знаем, что определенные страны не примут его по этой причине", — написал пользователь под ником Mr Anderson.
"Урсула фон дер Ляйен — персонаж, который войдет в историю как уничтожитель европейской цивилизации", — заключил Mariusz Ś.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".