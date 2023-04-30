https://ria.ru/20230430/sdelka-1868796198.html

"Вернись в пещеру". В Сети высмеяли главу ЕК за слова об украинском зерне

"Вернись в пещеру". В Сети высмеяли главу ЕК за слова об украинском зерне - РИА Новости, 30.04.2023

"Вернись в пещеру". В Сети высмеяли главу ЕК за слова об украинском зерне

Пользователи Twitter негативно оценили высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сделке, связанной с поставками зерна из Украины. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:21

2023-04-30T05:21

2023-04-30T05:21

цены на нефть

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

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twitter

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сделке, связанной с поставками зерна из Украины.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к высказыванию главы Еврокомиссии."Отличная идея. Украина накормит весь мир зерном, зараженным обедненным ураном", — съязвила Laura Valérie."Вы получаете удовольствие от лжи? Вероятно", — предположил пользователь CP."Зерно заражено, и ЕС знает это", — заявил Frank Underwood."Средства для существования фермеров? Тем не менее, вам не терпится, чтобы НАТО приняло непосредственное участие в конфликте. Что за сборище клоунов", — высказался coeur du fantôme."В украинском зерне полно пестицидов. Оно никому не нужно", — отметил Gerald Fermont."Нет, спасибо. В нем полно вызывающих рак пестицидов. Мы знаем, что определенные страны не примут его по этой причине", — написал пользователь под ником Mr Anderson."Урсула фон дер Ляйен — персонаж, который войдет в историю как уничтожитель европейской цивилизации", — заключил Mariusz Ś.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868658709.html

https://ria.ru/20230429/sosedi-1868649673.html

https://ria.ru/20230428/zerno-1868588075.html

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цены на нефть, украина, польша, венгрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, twitter