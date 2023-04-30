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СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 30.04.2023 (обновлено: 19:46 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/sanktsii-1868880600.html
СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией
СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией - РИА Новости, 30.04.2023
СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России до начала спецоперации на Украине, пишет... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T19:24
2023-04-30T19:46
в мире
украина
сша
россия
урсула фон дер ляйен
джо байден
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России до начала спецоперации на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.По данным издания, в ноябре 2021 года американский лидер во время встречи с фон дер Ляйен в Белом доме "забил тревогу по поводу скопления российских солдат у границы с Украиной", опираясь при этом на оперативные данные американских спецслужб."Президент был очень обеспокоен. &lt;…&gt; Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — цитируют СМИ неназванного европейского чиновника.После этой беседы команда главы ЕК тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом санкций, указывается в статье.В феврале этого года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали разрабатывать ограничительные меры против России за два месяца до начала спецоперации — в декабре 2021 года.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, утверждал, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года.
https://ria.ru/20230430/merkel-1868814558.html
https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html
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в мире, украина, сша, россия, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, евросоюз, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, США, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Еврокомиссия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, НАТО
СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией

Politico: США и ЕС начали готовить масштабные санкции против России в ноябре 2021 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России до начала спецоперации на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в ноябре 2021 года американский лидер во время встречи с фон дер Ляйен в Белом доме "забил тревогу по поводу скопления российских солдат у границы с Украиной", опираясь при этом на оперативные данные американских спецслужб.
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"Президент был очень обеспокоен. <…> Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — цитируют СМИ неназванного европейского чиновника.
После этой беседы команда главы ЕК тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом санкций, указывается в статье.
В феврале этого года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали разрабатывать ограничительные меры против России за два месяца до начала спецоперации — в декабре 2021 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, утверждал, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года.
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