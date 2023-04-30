https://ria.ru/20230430/sanktsii-1868880600.html

СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией

СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией - РИА Новости, 30.04.2023

СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России до начала спецоперации на Украине, пишет... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T19:24

2023-04-30T19:24

2023-04-30T19:46

в мире

украина

сша

россия

урсула фон дер ляйен

джо байден

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России до начала спецоперации на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.По данным издания, в ноябре 2021 года американский лидер во время встречи с фон дер Ляйен в Белом доме "забил тревогу по поводу скопления российских солдат у границы с Украиной", опираясь при этом на оперативные данные американских спецслужб."Президент был очень обеспокоен. <…> Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — цитируют СМИ неназванного европейского чиновника.После этой беседы команда главы ЕК тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом санкций, указывается в статье.В феврале этого года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали разрабатывать ограничительные меры против России за два месяца до начала спецоперации — в декабре 2021 года.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, утверждал, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года.

https://ria.ru/20230430/merkel-1868814558.html

https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, россия, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, евросоюз, йенс столтенберг, нато