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СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией
СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией - РИА Новости, 30.04.2023
СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России до начала спецоперации на Украине, пишет... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T19:24
2023-04-30T19:24
2023-04-30T19:46
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России до начала спецоперации на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.По данным издания, в ноябре 2021 года американский лидер во время встречи с фон дер Ляйен в Белом доме "забил тревогу по поводу скопления российских солдат у границы с Украиной", опираясь при этом на оперативные данные американских спецслужб."Президент был очень обеспокоен. <…> Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — цитируют СМИ неназванного европейского чиновника.После этой беседы команда главы ЕК тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом санкций, указывается в статье.В феврале этого года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали разрабатывать ограничительные меры против России за два месяца до начала спецоперации — в декабре 2021 года.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, утверждал, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года.
https://ria.ru/20230430/merkel-1868814558.html
https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html
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РИА Новости
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СМИ сделали открытие о тайной подготовке Запада к войне с Россией
Politico: США и ЕС начали готовить масштабные санкции против России в ноябре 2021 года