https://ria.ru/20230430/predskazanie-1868757182.html

Еще одно предсказание Владимира Жириновского сбылось

Еще одно предсказание Владимира Жириновского сбылось - РИА Новости, 30.04.2023

Еще одно предсказание Владимира Жириновского сбылось

На встрече со своим коллегой — министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели Сергей Шойгу заявил, что все российско-индийские проекты в области... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:00

2023-04-30T08:00

2023-04-30T08:37

индия

россия

китай

владимир жириновский

раджнатх сингх

сергей шойгу

с-400 «триумф»

брамос

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На встрече со своим коллегой — министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели Сергей Шойгу заявил, что все российско-индийские проекты в области военно-технического сотрудничества (ВТС) успешно реализуются, ни один из них не был свернут. Сам Раджнатх Сингх написал в своих соцсетях, что переговоры с Шойгу "были превосходными". На фоне стремительно развивающегося политического и экономического сотрудничества России с Китаем, находящегося в центре болезненно-истеричного внимания Запада, ось Россия — Индия в мировом медийном пространстве не так заметна, хотя по факту Россия планомерно и активно движется и на восток, и на юг, расширяя свое пространство для маневра и стратегической экспансии.После начала СВО многие западные аналитики пытались сделать хорошую мину при плохой игре, комментируя кратный рост товарооборота России и Китая. Например, руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен с удовлетворением отмечал, что "Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи".Однако ослепленные стремлением выдать желаемое за действительное западные "специалисты" откровенно прошляпили реальное положение дел, где Россия прочно стоит не на одной, а минимум на двух ногах, делающих семимильные шаги.Российский интерес к развитию отношений с Пекином очевиден: Китай обладает самой развитой экономикой в мире, его население — почти полтора миллиарда человек, и наше стратегическое видение нового мира без гегемонов практически совпадает. Неудивительно, что в первые три месяца 2023 года товарооборот Китая и России достиг 53,84 миллиарда долларов, увеличившись на 38,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.При этом Россия, успешно раскладывающая свои яйца в разные корзины, имеет сравнимые успехи и в отношениях с Индией, которая уже обогнала по населению Китай и находится на пятом месте в мире по ВВП: по поручениям президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди было запланировано довести товарооборот до 30 миллиардов долларов в год, а по факту по итогам десяти месяцев финансового года, который начался в апреле 2022-го и закончился в марте 2023 года, товарооборот достиг рекордных 39,8 миллиарда, и Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии.Одним из основных векторов в индийском направлении является военно-техническое сотрудничество, о чрезвычайно благоприятном состоянии которого сообщили министры обороны двух стран.Данная благоприятность, помимо улыбок, рукопожатий, тропических фруктов и возгласов "Хинди руси бхай бхай" отражается в конкретных цифрах. В частности, по состоянию на 2022 год Индия стала главным покупателем российского оружия с объемом заказов более 14 миллиардов долларов. За три последних десятилетия Индия приобрела у России арсенала на сумму около 70 миллиардов долларов. В данный момент реализуется крупный контракт на поставку Нью-Дели российских зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно условиям соглашения, Индия получит пять полковых комплектов данных ЗРК общей стоимостью более пяти миллиардов долларов. Индия стабильно приобретает у России широкую номенклатуру военной техники и вооружения, а также запасные части оборудования и комплектующие изделия для лицензионного производства военной техники и вооружения. По некоторым оценкам, Россия обеспечивает порядка 50 процентов продукции военного назначения, требующейся Индии.В начале этого года в Индии на совместном предприятии начался выпуск автоматов Калашникова АК-203, которым индийцы планируют перевооружить всю свою многомиллионную армию. Активно развивается проект по совместному производству крылатых ракет BrahMos, предназначенных для поражения надводных или наземных целей. Кроме того, Россия поставляет Индии танки, боевые самолеты и корабли — в частности, занимается строительством для индийских ВМС многоцелевых фрегатов проекта 11356. Осенью 2021 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" был спущен на воду первый такой корабль под названием Tushil. В 2023 году ожидается спуск на воду второго фрегата этого проекта — Tamala. В Индии запущено лицензионное производство российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С", а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск. Ведутся переговоры по производству в Индии беспилотников и сверхзвуковых истребителей.В общем и целом главы оборонных ведомств России и Индии характеризуют свои отношения "беспрецедентным уровнем доверия" и "глубиной военно-технических связей".Таким образом, можно с уверенностью предположить, что многие российские военные специалисты (включая действующих военнослужащих) смогли уже неоднократно искупаться и промочить свою обувь в самых разных точках океанского побережья Индии, чему мог бы порадоваться Владимир Жириновский, которому приписывается соответствующее предсказание.Конечно, растущие экономические связи с Индией не ограничиваются лишь оружием. Динамично развиваются совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, электронике, химии, транспорте и логистике. Активно развивается транспортный коридор "Север — Юг", который соединяет Россию, Иран и Индию. Уже скоро начнет функционировать транспортный коридор "Ченнаи — Владивосток" (порт Восточный) протяженностью 10,3 тысячи километров, который соединит Северный морской путь, российский Дальний Восток и Индию.Надо понимать, что в Китае также внимательно следят за развитием российско-индийских отношений, и чем они крепче и масштабнее, тем будет меньше соблазна диктовать свои условия в статусе гипотетического "основного партнера и поставщика". И Китай прекрасно понимает, что это дает нам на переговорах весомые аргументы, которые очень сильно укрепляют официальные заявления о вечной дружбе.Вечная дружба — это очень хорошо. Но еще лучше, если она строится на здоровом политическом прагматизме, приносящем выгоду обеим сторонам.

https://ria.ru/20220405/indiya-1781765763.html

https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

индия, россия, китай, владимир жириновский, раджнатх сингх, сергей шойгу, с-400 «триумф», брамос, аналитика