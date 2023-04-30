https://ria.ru/20230430/merkel-1868840381.html

Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков

Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков - РИА Новости, 30.04.2023

Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о конфликте на Украине, в отличие от других немецких политиков, заявляет, что не считает 16 лет выстраивания... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:14

2023-04-30T14:14

2023-04-30T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

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франсуа олланд

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о конфликте на Украине, в отличие от других немецких политиков, заявляет, что не считает 16 лет выстраивания российско-германских отношений ошибкой, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее Меркель в интервью изданию Die Zeit заявила, что во время пребывания на посту "исчерпала все средства" в попытке предотвратить конфликт на Украине. "Во-первых, Меркель сожалеет о том, что не удалось предотвратить конфликт, это факт. Второе, из интервью следует, что усилия Германии и Франции не были поддержаны другими. Она видела, что дело идет к конфликту, но не смогла ничего сделать и предпринять. Самое главное тут, что она не считает 16 лет выстраивания российско-германских отношений ошибкой. Она подтвердила, что те 16 лет выстраивались именно для сближения. Меркель отказывается каяться за ошибочность этого курса в отличие от других немецких политиков", - сказал он в беседе с агентством. При этом, указал Белов, президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, заявивший ранее о своих ошибках в политике по отношению к Москве, мало что сделал для практической реализации своей формулы для урегулирования украинского конфликта, а также ни разу не покаялся за события в Киеве в феврале 2014 года, которые в свое время поддержал. По словам Меркель, конфликт для нее был неизбежным, отметил Белов, и сейчас она выступает за дипломатический путь. "Также из этого интервью видно, что она выступает за переговоры и за максимально широкое обсуждение и предложений по урегулированию конфликта невоенными средствами. Это то, что я бы еще выделил", - указал эксперт. Ранее Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.

https://ria.ru/20230416/merkel-1865660926.html

https://ria.ru/20230306/reshenie-1856206706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, ангела меркель, владислав белов, франсуа олланд, российская академия наук, россия