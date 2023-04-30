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Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/merkel-1868840381.html
Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков
Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков - РИА Новости, 30.04.2023
Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о конфликте на Украине, в отличие от других немецких политиков, заявляет, что не считает 16 лет выстраивания... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:14
2023-04-30T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
ангела меркель
владислав белов
франсуа олланд
российская академия наук
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о конфликте на Украине, в отличие от других немецких политиков, заявляет, что не считает 16 лет выстраивания российско-германских отношений ошибкой, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее Меркель в интервью изданию Die Zeit заявила, что во время пребывания на посту "исчерпала все средства" в попытке предотвратить конфликт на Украине. "Во-первых, Меркель сожалеет о том, что не удалось предотвратить конфликт, это факт. Второе, из интервью следует, что усилия Германии и Франции не были поддержаны другими. Она видела, что дело идет к конфликту, но не смогла ничего сделать и предпринять. Самое главное тут, что она не считает 16 лет выстраивания российско-германских отношений ошибкой. Она подтвердила, что те 16 лет выстраивались именно для сближения. Меркель отказывается каяться за ошибочность этого курса в отличие от других немецких политиков", - сказал он в беседе с агентством. При этом, указал Белов, президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, заявивший ранее о своих ошибках в политике по отношению к Москве, мало что сделал для практической реализации своей формулы для урегулирования украинского конфликта, а также ни разу не покаялся за события в Киеве в феврале 2014 года, которые в свое время поддержал. По словам Меркель, конфликт для нее был неизбежным, отметил Белов, и сейчас она выступает за дипломатический путь. "Также из этого интервью видно, что она выступает за переговоры и за максимально широкое обсуждение и предложений по урегулированию конфликта невоенными средствами. Это то, что я бы еще выделил", - указал эксперт. Ранее Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
https://ria.ru/20230416/merkel-1865660926.html
https://ria.ru/20230306/reshenie-1856206706.html
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в мире, германия, украина, ангела меркель, владислав белов, франсуа олланд, российская академия наук, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Ангела Меркель, Владислав Белов, Франсуа Олланд, Российская академия наук, Россия
Эксперт назвал главное отличие Меркель от других немецких политиков

Эксперт Белов: в отличие от других, Меркель не считает годы отношений России и ФРГ ошибкой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о конфликте на Украине, в отличие от других немецких политиков, заявляет, что не считает 16 лет выстраивания российско-германских отношений ошибкой, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Ранее Меркель в интервью изданию Die Zeit заявила, что во время пребывания на посту "исчерпала все средства" в попытке предотвратить конфликт на Украине.
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"Во-первых, Меркель сожалеет о том, что не удалось предотвратить конфликт, это факт. Второе, из интервью следует, что усилия Германии и Франции не были поддержаны другими. Она видела, что дело идет к конфликту, но не смогла ничего сделать и предпринять. Самое главное тут, что она не считает 16 лет выстраивания российско-германских отношений ошибкой. Она подтвердила, что те 16 лет выстраивались именно для сближения. Меркель отказывается каяться за ошибочность этого курса в отличие от других немецких политиков", - сказал он в беседе с агентством.
При этом, указал Белов, президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, заявивший ранее о своих ошибках в политике по отношению к Москве, мало что сделал для практической реализации своей формулы для урегулирования украинского конфликта, а также ни разу не покаялся за события в Киеве в феврале 2014 года, которые в свое время поддержал.
По словам Меркель, конфликт для нее был неизбежным, отметил Белов, и сейчас она выступает за дипломатический путь. "Также из этого интервью видно, что она выступает за переговоры и за максимально широкое обсуждение и предложений по урегулированию конфликта невоенными средствами. Это то, что я бы еще выделил", - указал эксперт.
Ранее Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаАнгела МеркельВладислав БеловФрансуа ОлландРоссийская академия наукРоссия
 
 
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