Лучшие фото РИА Новости, апрель 2023 года

Певица Юлия Беретта на красной дорожке перед закрытием 45-го Московского международного кинофестиваля.
Певица Юлия Беретта на красной дорожке перед закрытием 45-го Московского международного кинофестиваля.
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме.
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Автомобиль под толстым слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.
Автомобиль под толстым слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.
Факельное шествие в Ереване, посвященное памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции.
Факельное шествие в Ереване, посвященное памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции.
Сотрудники МЧС на соревнованиях пожарных частей Тамбовской области по пожарному футболу Fire ball. Участники играли в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и при полной экипировке.
Сотрудники МЧС на соревнованиях пожарных частей Тамбовской области по пожарному футболу Fire ball. Участники играли в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и при полной экипировке.
Певец Михаил Шуфутинский выступает на юбилейном концерте в Москве.
Певец Михаил Шуфутинский выступает на юбилейном концерте в Москве.
Передача освященных яиц и куличей из Северной Осетии военнослужащим в зоне СВО.
Передача освященных яиц и куличей из Северной Осетии военнослужащим в зоне СВО.
Медвежата в крымском сафари-парке "Тайган".
Медвежата в крымском сафари-парке "Тайган".
Участницы театрализованного спуска в купальниках на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области.
Участницы театрализованного спуска в купальниках на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в тринадцатой партии матча против Дин Лижэня из Китая за звание чемпиона мира по шахматам.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в тринадцатой партии матча против Дин Лижэня из Китая за звание чемпиона мира по шахматам.
Недовольные пенсионной реформой протестуют на улицах Парижа.
Недовольные пенсионной реформой протестуют на улицах Парижа.
Боец "Группы Вагнера" ведет огонь по позициям ВСУ в Артемовске.
Боец "Группы Вагнера" ведет огонь по позициям ВСУ в Артемовске.
Двое сильнейших бойцов соревнуются в финале турнира по пощечинам на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.
Двое сильнейших бойцов соревнуются в финале турнира по пощечинам на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.
Рабочий день уличного художника в Казани.
Участницы соревнований по фитнес-бикини на фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.
Участницы соревнований по фитнес-бикини на фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.
Посетительница в павильоне на Манежной площади со спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-18", на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с Международной космической станции.
Посетительница в павильоне на Манежной площади со спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-18", на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с Международной космической станции.
Показ одежды и робототехники от агентства Cyber Fashion Technology на Российском форуме дизайна и моды в Москве.
Показ одежды и робототехники от агентства Cyber Fashion Technology на Российском форуме дизайна и моды в Москве.
Участники Большого весеннего кадетского бала перед началом торжества в Музее Победы в Москве.
Участники Большого весеннего кадетского бала перед началом торжества в Музее Победы в Москве.
"Совершенно летний" спуск на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.
"Совершенно летний" спуск на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.
Демонтаж зимних коробов, защищающих скульптуры в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село".
Демонтаж зимних коробов, защищающих скульптуры в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село".
Девушка фотографируется рядом с автомобилями перед началом ретро-ралли "Столица" на Пушкинской набережной в Парке Горького.
Девушка фотографируется рядом с автомобилями перед началом ретро-ралли "Столица" на Пушкинской набережной в Парке Горького.
Верующие на богослужении в Московской соборной мечети в праздник Ураза-байрам, когда мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
Верующие на богослужении в Московской соборной мечети в праздник Ураза-байрам, когда мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
Коммунальщики моют статую Ленина на площади Революции в Красноярске в канун 153-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата.
Коммунальщики моют статую Ленина на площади Революции в Красноярске в канун 153-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата.
Этностойбище оленеводов "Харп" в окрестностях Дудинки в Красноярском крае.
Этностойбище оленеводов "Харп" в окрестностях Дудинки в Красноярском крае.
Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева выступают на танцевальном турнире "Кубок Кремля — гордость России" в Государственном Кремлевском Дворце.
Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева выступают на танцевальном турнире "Кубок Кремля — гордость России" в Государственном Кремлевском Дворце.
Артисты на XXI церемонии награждения победителей Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей "Гвоздь сезона".
Артисты на XXI церемонии награждения победителей Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей "Гвоздь сезона".
Экскурсия по учебному полигону шахты "Ангидрит" в Норильске на глубине 60 метров под землей. Здесь обучают машинистов погрузочно-доставочных машин и бурильщиков шпуров.
Экскурсия по учебному полигону шахты "Ангидрит" в Норильске на глубине 60 метров под землей. Здесь обучают машинистов погрузочно-доставочных машин и бурильщиков шпуров.
Генеральный прогон спектакля "Тахир и Зухра" режиссера Мурата Абулкатинова на фестивале "Черешневый лес".
Генеральный прогон спектакля "Тахир и Зухра" режиссера Мурата Абулкатинова на фестивале "Черешневый лес".
Участник ХХ Московского фестиваля татуировки в Москве.
Участник ХХ Московского фестиваля татуировки в Москве.
Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в утреннем тумане.
Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в утреннем тумане.
Посетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN весна в Гостином дворе.
Посетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN весна в Гостином дворе.
Спуск в воду в карнавальных костюмах на курорте "Роза Хутор" во время фестиваля BoogelWoogel-2023, приуроченного к закрытию горнолыжного сезона.
Спуск в воду в карнавальных костюмах на курорте "Роза Хутор" во время фестиваля BoogelWoogel-2023, приуроченного к закрытию горнолыжного сезона.