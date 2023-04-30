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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2023 года - РИА Новости, 30.04.2023
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08:00 30.04.2023 (обновлено: 08:03 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/foto-1868540235.html
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2023 года - РИА Новости, 30.04.2023
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.04.2023
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фото
роза хутор
отдых в россии
черешневый лес (фестиваль)
спектакль
владивосток
дальний восток
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
владивосток
дальний восток
москва
норильск
санкт-петербург
красноярск
россия
дудинка
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иерусалим
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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2023 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Певица Юлия Беретта на красной дорожке перед закрытием 45-го Московского международного кинофестиваля.

Певица Юлия Беретта на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Певица Юлия Беретта на красной дорожке перед закрытием 45-го Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 35
© РИА Новости / Вячеслав Татарковский | Перейти в медиабанк

Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме.

Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме

Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме.

© РИА Новости / Вячеслав Татарковский
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2 из 35
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Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости
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3 из 35
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Автомобиль под толстым слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Автомобиль под толстым слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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4 из 35
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанк

Факельное шествие в Ереване, посвященное памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции.

Факельное шествие в Ереване в честь Дня памяти жертв геноцида

Факельное шествие в Ереване, посвященное памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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5 из 35
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС на соревнованиях пожарных частей Тамбовской области по пожарному футболу Fire ball. Участники играли в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и при полной экипировке.

Сотрудники МЧС РФ принимают участие в футбольном матче в рамках соревнования среди пожарных частей Тамбовской области по пожарному футболу Fire ball

Сотрудники МЧС на соревнованиях пожарных частей Тамбовской области по пожарному футболу Fire ball. Участники играли в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и при полной экипировке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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6 из 35
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Певец Михаил Шуфутинский выступает на юбилейном концерте в Москве.

Певец Михаил Шуфутинский выступает на своем юбилейном концерте в Crocus City Hall в Москве

Певец Михаил Шуфутинский выступает на юбилейном концерте в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 35
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Передача освященных яиц и куличей из Северной Осетии военнослужащим в зоне СВО.

Передача освященных куличей и яиц из Северной Осетии военнослужащим в зоне СВО

Передача освященных яиц и куличей из Северной Осетии военнослужащим в зоне СВО.

© РИА Новости
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8 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВерующая в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
Верующая в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Верующая в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Медвежата в крымском сафари-парке "Тайган".

Медвежата на территории сафари-парка Тайган в Крыму

Медвежата в крымском сафари-парке "Тайган".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 35
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

Участницы театрализованного спуска в купальниках на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области.

Участницы театрализованного горнолыжного спуска в купальниках на горно-лыжном комплексе Солнечная долина в Челябинской области

Участницы театрализованного спуска в купальниках на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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11 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в тринадцатой партии матча против Дин Лижэня из Китая за звание чемпиона мира по шахматам.

Гроссмейстер Ян Непомнящий в тринадцатой партии матча против Дин Лижэня за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в тринадцатой партии матча против Дин Лижэня из Китая за звание чемпиона мира по шахматам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 35
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанк

Недовольные пенсионной реформой протестуют на улицах Парижа.

Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже

Недовольные пенсионной реформой протестуют на улицах Парижа.

© РИА Новости / Евгений Полойко
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13 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец "Группы Вагнера" ведет огонь по позициям ВСУ в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске

Боец "Группы Вагнера" ведет огонь по позициям ВСУ в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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14 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Двое сильнейших бойцов соревнуются в финале турнира по пощечинам на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.

Двое сильнейших бойцов соревнуются в финале турнира по пощечинам в рамках Siberian Power Show в Красноярске

Двое сильнейших бойцов соревнуются в финале турнира по пощечинам на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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15 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Рабочий день уличного художника в Казани.

Уличный художник на улице Баумана в Казани

Рабочий день уличного художника в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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16 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Участницы соревнований по фитнес-бикини на фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.

Участницы соревнуются в категории фитнес-бикини турнира по бодибилдингу в рамках Siberian Power Show в Красноярске

Участницы соревнований по фитнес-бикини на фестивале неолимпийских атлетических видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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17 из 35
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Посетительница в павильоне на Манежной площади со спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-18", на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с Международной космической станции.

Посетительница в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

Посетительница в павильоне на Манежной площади со спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-18", на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с Международной космической станции.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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18 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Показ одежды и робототехники от агентства Cyber Fashion Technology на Российском форуме дизайна и моды в Москве.

Участница показа мод и робототехники от модельного агентства Cyber Fashion Technology в рамках Российского форума дизайна и моды на площадке отеля The Carlton в Москве

Показ одежды и робототехники от агентства Cyber Fashion Technology на Российском форуме дизайна и моды в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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19 из 35
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Участники Большого весеннего кадетского бала перед началом торжества в Музее Победы в Москве.

Участники перед началом Большого весеннего кадетского бала, который проводится в рамках Международного дня культуры, в Музее Победы в Москве

Участники Большого весеннего кадетского бала перед началом торжества в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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20 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Совершенно летний" спуск на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде фотографируются на финише на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

"Совершенно летний" спуск на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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21 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Демонтаж зимних коробов, защищающих скульптуры в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село".

Демонтаж зимних коробов, защищающих скульптуры в Екатерининском парке ГМЗ Царское село

Демонтаж зимних коробов, защищающих скульптуры в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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22 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Девушка фотографируется рядом с автомобилями перед началом ретро-ралли "Столица" на Пушкинской набережной в Парке Горького.

Девушка фотографируется у автомобилей перед началом ретро-ралли Столица на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве

Девушка фотографируется рядом с автомобилями перед началом ретро-ралли "Столица" на Пушкинской набережной в Парке Горького.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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23 из 35
© Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Верующие на богослужении в Московской соборной мечети в праздник Ураза-байрам, когда мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Верующие на богослужении в Московской соборной мечети в праздник Ураза-байрам, когда мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

© Павел Бедняков
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24 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Коммунальщики моют статую Ленина на площади Революции в Красноярске в канун 153-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата.

Сотрудники муниципального предприятия Управление зелёного строительства моют статую В. И. Ленина на площади Революции в канун 153-й годовщины его рождения, в Красноярске

Коммунальщики моют статую Ленина на площади Революции в Красноярске в канун 153-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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25 из 35
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Этностойбище оленеводов "Харп" в окрестностях Дудинки в Красноярском крае.

Этностойбище оленеводов Харп в окрестностях Дудинки в Красноярском крае. Жители Харпа ведут традиционный образ жизни и постоянно перемещаются, кочуют на 30-50 и более км от Дудинки

Этностойбище оленеводов "Харп" в окрестностях Дудинки в Красноярском крае.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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26 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева выступают на танцевальном турнире "Кубок Кремля — гордость России" в Государственном Кремлевском Дворце.

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева во время выступления в танцевальном турнире Кубок Кремля - гордость России в Государственном Кремлевском Дворце

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева выступают на танцевальном турнире "Кубок Кремля — гордость России" в Государственном Кремлевском Дворце.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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27 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Артисты на XXI церемонии награждения победителей Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей "Гвоздь сезона".

Артисты на XXI церемонии награждения победителей Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей РФ Гвоздь сезона

Артисты на XXI церемонии награждения победителей Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей "Гвоздь сезона".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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28 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМужчина фотографируется с актерами на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Мужчина фотографируется с актерами на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Мужчина фотографируется с актерами на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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29 из 35
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Экскурсия по учебному полигону шахты "Ангидрит" в Норильске на глубине 60 метров под землей. Здесь обучают машинистов погрузочно-доставочных машин и бурильщиков шпуров.

Участники экскурсии по учебному полигону шахты Ангидрит в Норильске

Экскурсия по учебному полигону шахты "Ангидрит" в Норильске на глубине 60 метров под землей. Здесь обучают машинистов погрузочно-доставочных машин и бурильщиков шпуров.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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30 из 35
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Генеральный прогон спектакля "Тахир и Зухра" режиссера Мурата Абулкатинова на фестивале "Черешневый лес".

Актриса Елизавета Потапова на генеральном прогоне спектакля Тахир и Зухра режиссера Мурата Абулкатинова в рамках фестиваля Черешневый лес в театре Шалом

Генеральный прогон спектакля "Тахир и Зухра" режиссера Мурата Абулкатинова на фестивале "Черешневый лес".

© РИА Новости / Мария Девахина
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31 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участник ХХ Московского фестиваля татуировки в Москве.

Участник демонстрирует татуировку зрителям на ХХ Московском фестивале татуировки в Amber Plaza Hall в Москве

Участник ХХ Московского фестиваля татуировки в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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32 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в утреннем тумане.

Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке во время утреннего тумана во Владивостоке

Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в утреннем тумане.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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33 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN весна в Гостином дворе.

Посетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN весна в московском Гостином дворе

Посетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN весна в Гостином дворе.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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34 из 35
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Спуск в воду в карнавальных костюмах на курорте "Роза Хутор" во время фестиваля BoogelWoogel-2023, приуроченного к закрытию горнолыжного сезона.

Спуски в воду в карнавальных костюмах во время ежегодного фестиваля BoogelWoogel-2023 на курорте Роза Хутор в Сочи, приуроченного к закрытию горнолыжного сезона

Спуск в воду в карнавальных костюмах на курорте "Роза Хутор" во время фестиваля BoogelWoogel-2023, приуроченного к закрытию горнолыжного сезона.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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