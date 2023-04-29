Рейтинг@Mail.ru
Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/nato-1868785115.html
Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО
Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО - РИА Новости, 29.04.2023
Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО
Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство, ввиду этого РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:18
2023-04-29T23:18
в мире
турция
россия
сша
евросоюз
мухаррем индже
реджеп тайип эрдоган
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847500532_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_16bd99de1900eb3bfe22d12efa1ba8ed.jpg
СТАМБУЛ, 29 апр – РИА Новости. Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство, ввиду этого Анкаре необходимо выйти из НАТО, заявил в интервью адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. "Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем. Не нужно ходить далеко за примером: достаточно оценить отчеты ЕС, нет лучше примеров того, как они противоречат геополитическим интересам Турции, или достаточно прочитать отчеты о турции сената или конгресса США – сразу видно, кто нам друг, а кто враг", - заявил Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1. "Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане! Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину", - отметил адмирал. По его мнению, в этом случае Турция будет вынуждена закрыть проливы для России и возникнет настоящая война между НАТО и РФ, может дойти до применения тактического ядерного оружия. "(Генсек НАТО Йенс - ред.) Столтенберг разве этого не понимает? Он всё знает, но он – американская марионетка, поэтому это говорит (о скором вступлении Украины в НАТО – ред.)", - отметил адмирал. По его словам, США "используют" Турцию с 1945 года, а прежде этим занимались британцы, и необходимо избавиться от "англосаксонской зависимости" за счет своих ресурсов. По мнению Гюрдениза, Анкаре необходимо проводить свою независимую политику, балансируя между "Атлантикой и Азией". "Сейчас наибольшая угроза для Турции – это создание некоего государства Курдистан на юго-востоке Турции с выходом к морю, из-за этого главная угроза исходит от членов НАТО – США, Великобритании и Франции. Помимо этого, в связи с возможным уходом военных Турции из Турецкой Республики Северного Кипра угроза исходит от тех же стран и ЕС", - заявил Гюрдениз. При этом он отметил, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна. Среди перечисленных адмиралом угроз также попытки стран альянса превратить Черное море в "озеро НАТО". "Клуб стран, взявших нас к себе в альянс в свое время фразой "СССР вас оккупирует", теперь делает все возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаемся в этой организации?" - отметил эксперт. По мнению адмирала, Турции стоит рассмотреть вступление в военный альянс с РФ, КНР и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с ними, или же плотнее контактировать со странами БРИКС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в конце марта, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными соперниками являются действующий глава государства Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html
https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html
https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847500532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dda5982547c39c92bc8cdaa2d68a20a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, сша, евросоюз, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Россия, США, Евросоюз, Мухаррем Индже, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, НАТО, Кемаль Кылычдароглу
Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО

Турецкий адмирал в отставке Гюрдениз призвал страну к выходу из НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
Флаги Турции и НАТО - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 апр – РИА Новости. Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство, ввиду этого Анкаре необходимо выйти из НАТО, заявил в интервью адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.
"Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем. Не нужно ходить далеко за примером: достаточно оценить отчеты ЕС, нет лучше примеров того, как они противоречат геополитическим интересам Турции, или достаточно прочитать отчеты о турции сената или конгресса США – сразу видно, кто нам друг, а кто враг", - заявил Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1.
Люди с флагами Турции в Чанаккале - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Турция уже сделала свой выбор
20 апреля, 08:00
"Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане! Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину", - отметил адмирал.
По его мнению, в этом случае Турция будет вынуждена закрыть проливы для России и возникнет настоящая война между НАТО и РФ, может дойти до применения тактического ядерного оружия. "(Генсек НАТО Йенс - ред.) Столтенберг разве этого не понимает? Он всё знает, но он – американская марионетка, поэтому это говорит (о скором вступлении Украины в НАТО – ред.)", - отметил адмирал.
По его словам, США "используют" Турцию с 1945 года, а прежде этим занимались британцы, и необходимо избавиться от "англосаксонской зависимости" за счет своих ресурсов.
По мнению Гюрдениза, Анкаре необходимо проводить свою независимую политику, балансируя между "Атлантикой и Азией".
"Сейчас наибольшая угроза для Турции – это создание некоего государства Курдистан на юго-востоке Турции с выходом к морю, из-за этого главная угроза исходит от членов НАТО – США, Великобритании и Франции. Помимо этого, в связи с возможным уходом военных Турции из Турецкой Республики Северного Кипра угроза исходит от тех же стран и ЕС", - заявил Гюрдениз.
При этом он отметил, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна.
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Запад начал догадываться, за что его не любят
24 апреля, 08:00
Среди перечисленных адмиралом угроз также попытки стран альянса превратить Черное море в "озеро НАТО".
"Клуб стран, взявших нас к себе в альянс в свое время фразой "СССР вас оккупирует", теперь делает все возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаемся в этой организации?" - отметил эксперт.
По мнению адмирала, Турции стоит рассмотреть вступление в военный альянс с РФ, КНР и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с ними, или же плотнее контактировать со странами БРИКС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в конце марта, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России.
Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными соперниками являются действующий глава государства Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Плакаты с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лозунгом За столетие Турции: правильное время, правильный человек в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Запад нашел способ свалить Эрдогана
28 апреля, 08:00
 
В миреТурцияРоссияСШАЕвросоюзМухаррем ИнджеРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСНАТОКемаль Кылычдароглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала