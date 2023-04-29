Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО
Турецкий адмирал в отставке Гюрдениз призвал страну к выходу из НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО. Архивное фото
СТАМБУЛ, 29 апр – РИА Новости. Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство, ввиду этого Анкаре необходимо выйти из НАТО, заявил в интервью адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.
"Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем. Не нужно ходить далеко за примером: достаточно оценить отчеты ЕС, нет лучше примеров того, как они противоречат геополитическим интересам Турции, или достаточно прочитать отчеты о турции сената или конгресса США – сразу видно, кто нам друг, а кто враг", - заявил Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1.
"Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане! Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину", - отметил адмирал.
По его мнению, в этом случае Турция будет вынуждена закрыть проливы для России и возникнет настоящая война между НАТО и РФ, может дойти до применения тактического ядерного оружия. "(Генсек НАТО Йенс - ред.) Столтенберг разве этого не понимает? Он всё знает, но он – американская марионетка, поэтому это говорит (о скором вступлении Украины в НАТО – ред.)", - отметил адмирал.
По его словам, США "используют" Турцию с 1945 года, а прежде этим занимались британцы, и необходимо избавиться от "англосаксонской зависимости" за счет своих ресурсов.
По мнению Гюрдениза, Анкаре необходимо проводить свою независимую политику, балансируя между "Атлантикой и Азией".
"Сейчас наибольшая угроза для Турции – это создание некоего государства Курдистан на юго-востоке Турции с выходом к морю, из-за этого главная угроза исходит от членов НАТО – США, Великобритании и Франции. Помимо этого, в связи с возможным уходом военных Турции из Турецкой Республики Северного Кипра угроза исходит от тех же стран и ЕС", - заявил Гюрдениз.
При этом он отметил, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна.
Среди перечисленных адмиралом угроз также попытки стран альянса превратить Черное море в "озеро НАТО".
"Клуб стран, взявших нас к себе в альянс в свое время фразой "СССР вас оккупирует", теперь делает все возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаемся в этой организации?" - отметил эксперт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в конце марта, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России.
Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными соперниками являются действующий глава государства Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.