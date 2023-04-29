https://ria.ru/20230429/nato-1868785115.html

Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО

Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО - РИА Новости, 29.04.2023

Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО

Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство, ввиду этого РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:18

2023-04-29T23:18

2023-04-29T23:18

в мире

турция

россия

сша

евросоюз

мухаррем индже

реджеп тайип эрдоган

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847500532_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_16bd99de1900eb3bfe22d12efa1ba8ed.jpg

СТАМБУЛ, 29 апр – РИА Новости. Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать сепаратистское курдское государство, ввиду этого Анкаре необходимо выйти из НАТО, заявил в интервью адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. "Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем. Не нужно ходить далеко за примером: достаточно оценить отчеты ЕС, нет лучше примеров того, как они противоречат геополитическим интересам Турции, или достаточно прочитать отчеты о турции сената или конгресса США – сразу видно, кто нам друг, а кто враг", - заявил Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1. "Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане! Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину", - отметил адмирал. По его мнению, в этом случае Турция будет вынуждена закрыть проливы для России и возникнет настоящая война между НАТО и РФ, может дойти до применения тактического ядерного оружия. "(Генсек НАТО Йенс - ред.) Столтенберг разве этого не понимает? Он всё знает, но он – американская марионетка, поэтому это говорит (о скором вступлении Украины в НАТО – ред.)", - отметил адмирал. По его словам, США "используют" Турцию с 1945 года, а прежде этим занимались британцы, и необходимо избавиться от "англосаксонской зависимости" за счет своих ресурсов. По мнению Гюрдениза, Анкаре необходимо проводить свою независимую политику, балансируя между "Атлантикой и Азией". "Сейчас наибольшая угроза для Турции – это создание некоего государства Курдистан на юго-востоке Турции с выходом к морю, из-за этого главная угроза исходит от членов НАТО – США, Великобритании и Франции. Помимо этого, в связи с возможным уходом военных Турции из Турецкой Республики Северного Кипра угроза исходит от тех же стран и ЕС", - заявил Гюрдениз. При этом он отметил, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна. Среди перечисленных адмиралом угроз также попытки стран альянса превратить Черное море в "озеро НАТО". "Клуб стран, взявших нас к себе в альянс в свое время фразой "СССР вас оккупирует", теперь делает все возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаемся в этой организации?" - отметил эксперт. По мнению адмирала, Турции стоит рассмотреть вступление в военный альянс с РФ, КНР и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с ними, или же плотнее контактировать со странами БРИКС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в конце марта, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными соперниками являются действующий глава государства Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html

турция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, сша, евросоюз, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, кемаль кылычдароглу