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Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2023
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12:53 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vybory-1868427998.html
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2023
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос
Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:53
2023-04-28T12:53
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
выборы
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar данные апрельского опроса Motto и Bulgu Research, согласно которым оппозиционный политик добьется успеха и в случае второго тура выборов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов, не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая. На вопрос: "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 34,2% опрошенных высказались в пользу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), 33% сказали, что будут голосовать за крупнейшую оппозиционную Народно-республиканскую партию (СНР). Отвечая на вопрос "За какого кандидата вы бы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 49,5% опрошенных назвали Кылычдароглу, Эрдогана поддержали 41,5% респондентов. В случае, если выборы перейдут во во второй тур, предпочтения респондентов, по данным опроса, были следующими: Кылычдароглу - 51,4%, Эрдоган - 40,9%. Неопределившиеся составляют 4,2%, не будут голосовать 3,4%. Опрос проводился по телефону в 26 провинциях, было опрошено 2400 человек, погрешность результатов составила 2%.
https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, выборы
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Выборы
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос

Duvar: кандидат от оппозиции Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции

© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar данные апрельского опроса Motto и Bulgu Research, согласно которым оппозиционный политик добьется успеха и в случае второго тура выборов.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов, не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая.
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На вопрос: "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 34,2% опрошенных высказались в пользу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), 33% сказали, что будут голосовать за крупнейшую оппозиционную Народно-республиканскую партию (СНР).
Отвечая на вопрос "За какого кандидата вы бы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 49,5% опрошенных назвали Кылычдароглу, Эрдогана поддержали 41,5% респондентов.
В случае, если выборы перейдут во во второй тур, предпочтения респондентов, по данным опроса, были следующими: Кылычдароглу - 51,4%, Эрдоган - 40,9%. Неопределившиеся составляют 4,2%, не будут голосовать 3,4%.
Опрос проводился по телефону в 26 провинциях, было опрошено 2400 человек, погрешность результатов составила 2%.
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В миреТурцияКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганВыборы
 
 
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