https://ria.ru/20230428/vybory-1868427998.html

Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос

Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2023

Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:53

2023-04-28T12:53

2023-04-28T12:53

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148155/55/1481555590_0:11:2000:1136_1920x0_80_0_0_82e52f9606c1ee2294cf5ffef6d7fae5.jpg

АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar данные апрельского опроса Motto и Bulgu Research, согласно которым оппозиционный политик добьется успеха и в случае второго тура выборов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов, не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая. На вопрос: "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 34,2% опрошенных высказались в пользу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), 33% сказали, что будут голосовать за крупнейшую оппозиционную Народно-республиканскую партию (СНР). Отвечая на вопрос "За какого кандидата вы бы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 49,5% опрошенных назвали Кылычдароглу, Эрдогана поддержали 41,5% респондентов. В случае, если выборы перейдут во во второй тур, предпочтения респондентов, по данным опроса, были следующими: Кылычдароглу - 51,4%, Эрдоган - 40,9%. Неопределившиеся составляют 4,2%, не будут голосовать 3,4%. Опрос проводился по телефону в 26 провинциях, было опрошено 2400 человек, погрешность результатов составила 2%.

https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, выборы