https://ria.ru/20230428/vybory-1868427998.html
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2023
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос
Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:53
2023-04-28T12:53
2023-04-28T12:53
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
выборы
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar данные апрельского опроса Motto и Bulgu Research, согласно которым оппозиционный политик добьется успеха и в случае второго тура выборов. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов, не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая. На вопрос: "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 34,2% опрошенных высказались в пользу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), 33% сказали, что будут голосовать за крупнейшую оппозиционную Народно-республиканскую партию (СНР). Отвечая на вопрос "За какого кандидата вы бы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 49,5% опрошенных назвали Кылычдароглу, Эрдогана поддержали 41,5% респондентов. В случае, если выборы перейдут во во второй тур, предпочтения респондентов, по данным опроса, были следующими: Кылычдароглу - 51,4%, Эрдоган - 40,9%. Неопределившиеся составляют 4,2%, не будут голосовать 3,4%. Опрос проводился по телефону в 26 провинциях, было опрошено 2400 человек, погрешность результатов составила 2%.
https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, выборы
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Выборы
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос
Duvar: кандидат от оппозиции Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции
АНКАРА, 28 апр – РИА Новости.
Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу опережает действующего главу государства Тайипа Эрдогана, приводит газета Duvar
данные апрельского опроса Motto и Bulgu Research, согласно которым оппозиционный политик добьется успеха и в случае второго тура выборов.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса
" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже
и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов, не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая.
Запад запаниковал. Куда свернет Турция
На вопрос: "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 34,2% опрошенных высказались в пользу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), 33% сказали, что будут голосовать за крупнейшую оппозиционную Народно-республиканскую партию (СНР).
Отвечая на вопрос "За какого кандидата вы бы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы состоялись в это воскресенье?", 49,5% опрошенных назвали Кылычдароглу, Эрдогана поддержали 41,5% респондентов.
В случае, если выборы перейдут во во второй тур, предпочтения респондентов, по данным опроса, были следующими: Кылычдароглу - 51,4%, Эрдоган - 40,9%. Неопределившиеся составляют 4,2%, не будут голосовать 3,4%.
Опрос проводился по телефону в 26 провинциях, было опрошено 2400 человек, погрешность результатов составила 2%.
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