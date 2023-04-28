Минкульт Пермского края отреагировал на новости о снятии худрука из-за СВО
Минкульт Пермского края отреагировал на сообщения о снятии худрука из-за спектакля про СВО
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министерство культуры Пермского края прокомментировало РИА Новости сообщения в СМИ о снятии худрука Чайковского театра драмы и комедии Александра Борисова из-за спектакля про события на Украине.
В ведомстве сказали, что разбираются в ситуации.
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"Театр в Чайковском не краевого подчинения, он муниципальный. И, по информации учредителя театра, причины отмены спектакля были другие. Вопрос не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар", — рассказали в Минкультуры Пермского края.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что худрука и режиссера Александра Борисова уволили из-за спектакля "Смерти нет". Якобы трудовые отношения с ним разорвали без объяснения причин. Но устно проговорили, что оно связано с уходом из театра пяти артистов. Писатель Захар Прилепин заявил: "Мы поясним прямым текстом: актеры ушли в знак протеста. Они посчитали, что такой спектакль недопустим".
Позже в театре опровергли обвинения в осуждении СВО. На сайте учреждения появилось коллективное письмо, в котором подчеркивают, что решение некоторых актеров покинуть театр не было связано со спектаклем "Смерти нет". Оно "было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А. Н. в ходе разбора совсем другого спектакля", а "также из-за сложившейся в коллективе усилиями Борисова А. Н. нездоровой атмосферы", уточняется в публикации.
В Чайковском театре заявили, что готовы сыграть спектакль об СВО с другим режиссером.