https://ria.ru/20230428/teatr-1868517550.html

Минкульт Пермского края отреагировал на новости о снятии худрука из-за СВО

Минкульт Пермского края отреагировал на новости о снятии худрука из-за СВО - РИА Новости, 28.04.2023

Минкульт Пермского края отреагировал на новости о снятии худрука из-за СВО

Министерство культуры Пермского края прокомментировало РИА Новости сообщения в СМИ о снятии худрука Чайковского театра драмы и комедии Александра Борисова из-за РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:42

2023-04-28T16:42

2023-04-28T16:42

культура

новости культуры

пермский край

театр

захар прилепин

александр борисов

чайковский

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министерство культуры Пермского края прокомментировало РИА Новости сообщения в СМИ о снятии худрука Чайковского театра драмы и комедии Александра Борисова из-за спектакля про события на Украине. В ведомстве сказали, что разбираются в ситуации. Ранее в Сети появились сообщения о том, что худрука и режиссера Александра Борисова уволили из-за спектакля "Смерти нет". Якобы трудовые отношения с ним разорвали без объяснения причин. Но устно проговорили, что оно связано с уходом из театра пяти артистов. Писатель Захар Прилепин заявил: "Мы поясним прямым текстом: актеры ушли в знак протеста. Они посчитали, что такой спектакль недопустим". Позже в театре опровергли обвинения в осуждении СВО. На сайте учреждения появилось коллективное письмо, в котором подчеркивают, что решение некоторых актеров покинуть театр не было связано со спектаклем "Смерти нет". Оно "было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А. Н. в ходе разбора совсем другого спектакля", а "также из-за сложившейся в коллективе усилиями Борисова А. Н. нездоровой атмосферы", уточняется в публикации.В Чайковском театре заявили, что готовы сыграть спектакль об СВО с другим режиссером.

https://ria.ru/20230428/svo-1868501756.html

https://ria.ru/20230428/aktery-1868220868.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пермский край, театр, захар прилепин, александр борисов, чайковский