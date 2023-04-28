https://ria.ru/20230428/teatr-1868442201.html

Прилепин: в Чайковском сняли худрука из-за спектакля про события на Украине

Прилепин: в Чайковском сняли худрука из-за спектакля про события на Украине - РИА Новости, 28.04.2023

Прилепин: в Чайковском сняли худрука из-за спектакля про события на Украине

В Чайковском уволили худрука и режиссера Александра Борисова из-за спектакля "Смерти нет", утверждает Захар Прилепин. Его сообщение опубликовали в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:08

2023-04-28T14:08

2023-04-28T23:42

культура

театр

захар прилепин

чайковский

спектакль

новости культуры

украина

пермский край

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Чайковском уволили худрука и режиссера Александра Борисова из-за спектакля "Смерти нет", утверждает Захар Прилепин. Его сообщение опубликовали в Telegram-канале "Специально для RT"."К 5 мая Чайковский театр драмы и комедии должен был выпустить премьеру спектакля о Великой Отечественной войне и событиях на Украине с 2014 года", — писатель цитирует Борисова. В основе постановки — рассказы Дмитрия Стешина из книги "Коротко и жутко" и проза Прилепина.Однако "ничего не будет" – указано в посте. Режиссер сообщил, что получил уведомление о прекращении с ним трудовых отношений без объяснения причин. В устной форме, значится в публикации, ему проговорили, что решение обусловлено уходом из театра пяти артистов. Сейчас на официальном сайте Чайковского театра драмы и комедии из афиши "Смерти нет" исчезло описание спектакля и возможность купить билеты. "Мы поясним прямым текстом: актеры ушли в знак протеста. Они посчитали, что такой спектакль недопустим", — заявил писатель.Захар Прилепин — автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех" и других. В январе стало известно, что он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации для выполнения боевых задач. Позже в Чайковском театре драмы опровергли обвинения в осуждении СВО от Прилепина и Борисова. На сайте учреждения появилось коллективное письмо артистов. В нем утверждается, что решение некоторых актеров покинуть театр не было связано со спектаклем "Смерти нет". Оно "было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А. Н. в ходе разбора совсем другого спектакля", а "также из-за сложившейся в коллективе усилиями Борисова А. Н. нездоровой атмосферы", уточняется в публикации. Актеры отказывались работать под руководством Борисова, рассказывают в театре. В письме уточняется, что худруку предлагали уйти после премьеры "Смерти нет". "Но премьера была отменена именно по его решению", — говорится в письме. В учреждении заявляют, что готовы сыграть спектакль об СВО с другим режиссером.Ситуацию также прокомментировали для РИА Новости в Министерстве культуры Пермского края. Там отметили, что театр в Чайковском не краевого подчинения, он муниципальный. "И, по информации учредителя театра, причины отмены спектакля были другие. Вопрос не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230428/svo-1868501756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

театр, захар прилепин, чайковский, спектакль, новости культуры, украина, пермский край