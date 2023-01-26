https://ria.ru/20230126/prilepin-1847652911.html
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации - РИА Новости, 26.01.2023
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации
Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:53
2023-01-26T16:53
2023-01-26T16:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захар прилепин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598810_0:205:3079:1937_1920x0_80_0_0_08851b50eb16d9c2eecd85905b2cce1a.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации для выполнения боевых задач, сообщила пресс-служба Прилепина. "Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду", писатель Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и уже отправился в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, Прилепин организовывал гуманитарные миссии на новых территория с начала спецоперации. В пресс-службе уточнили, что Прилепин "начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией". Согласно сообщению пресс-службы, все структуры Захара Прилепина, в том числе Фонд Захара Прилепина, продолжат свою работу. "Все структуры Захара Прилепина продолжают свою работу: Палата депутатов партии СРЗП, штабы ЗП, Фонд Захара Прилепина продолжат оказывать всестороннюю поддержку СВО", - отмечает пресс-служба. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230117/deputaty-1845421653.html
https://ria.ru/20230116/byt-1845256378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598810_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_642aee4d5fcf799e161dfeb8ec10d80c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захар Прилепин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации
Прилепин отправился в зону спецоперации на Украине, заключив контракт с Росгвардией