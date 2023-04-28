https://ria.ru/20230428/svo-1868501756.html

Театр Чайковского опроверг обвинения в осуждении СВО

Театр Чайковского опроверг обвинения в осуждении СВО - РИА Новости, 28.04.2023

Театр Чайковского опроверг обвинения в осуждении СВО

На официальном сайте Чайковского театра драмы и комедии появилось коллективное письмо артистов. В нем объясняются причины увольнения худрука и режиссера... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:14

2023-04-28T16:14

2023-04-28T16:19

культура

александр борисов

захар прилепин

театр

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На официальном сайте Чайковского театра драмы и комедии появилось коллективное письмо артистов. В нем объясняются причины увольнения худрука и режиссера Александра Борисова, а также отмены спектакля "Смерти нет", который посвящен теме СВО. Авторы письма подчеркивают, что решение некоторых актеров покинуть театр никак не связано со спектаклем "Смерти нет" – оно "было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А.Н. в ходе разбора совсем другого спектакля", а "также из-за сложившейся в коллективе усилиями Борисова А.Н. нездоровой атмосферы". В письме упомянуты и причины увольнения худрука.Сотрудники театра подчеркнули, что версия событий, изложенная со слов Борисова, "не соответствует действительности". Они выразили готовность сыграть спектакль об СВО с другим режиссером.Ранее Александр Борисов сообщил, что его уволили из театра без объяснения причин. Писатель Захар Прилепин заявил, что худрука сняли за поддержку СВО. Сообщение Прилепина опубликовали в Telegram-канале "Специально для RT".

https://ria.ru/20230428/aktery-1868220868.html

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

александр борисов, захар прилепин, театр