https://ria.ru/20230428/svo-1868501756.html
Театр Чайковского опроверг обвинения в осуждении СВО
Театр Чайковского опроверг обвинения в осуждении СВО - РИА Новости, 28.04.2023
Театр Чайковского опроверг обвинения в осуждении СВО
На официальном сайте Чайковского театра драмы и комедии появилось коллективное письмо артистов. В нем объясняются причины увольнения худрука и режиссера... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:14
2023-04-28T16:14
2023-04-28T16:19
культура
александр борисов
захар прилепин
театр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На официальном сайте Чайковского театра драмы и комедии появилось коллективное письмо артистов. В нем объясняются причины увольнения худрука и режиссера Александра Борисова, а также отмены спектакля "Смерти нет", который посвящен теме СВО. Авторы письма подчеркивают, что решение некоторых актеров покинуть театр никак не связано со спектаклем "Смерти нет" – оно "было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А.Н. в ходе разбора совсем другого спектакля", а "также из-за сложившейся в коллективе усилиями Борисова А.Н. нездоровой атмосферы". В письме упомянуты и причины увольнения худрука.Сотрудники театра подчеркнули, что версия событий, изложенная со слов Борисова, "не соответствует действительности". Они выразили готовность сыграть спектакль об СВО с другим режиссером.Ранее Александр Борисов сообщил, что его уволили из театра без объяснения причин. Писатель Захар Прилепин заявил, что худрука сняли за поддержку СВО. Сообщение Прилепина опубликовали в Telegram-канале "Специально для RT".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр борисов, захар прилепин, театр
Культура, Александр Борисов, Захар Прилепин, Театр
Театр Чайковского опроверг обвинения в осуждении СВО
Чайковский театр драмы опроверг обвинения в осуждении СВО от Прилепина и Борисова
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
На официальном сайте Чайковского театра драмы и комедии появилось
коллективное письмо артистов. В нем объясняются причины увольнения
худрука и режиссера Александра Борисова, а также отмены спектакля "Смерти нет", который посвящен теме СВО.
«
"Актеры театра никогда не высказывались против СВО. Мы поддерживаем Россию и переживаем за наших ребят, которые сейчас сражаются за нашу безопасность", – сказано в тексте обращения.
Авторы письма подчеркивают, что решение некоторых актеров покинуть театр никак не связано со спектаклем "Смерти нет" – оно "было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А.Н. в ходе разбора совсем другого спектакля", а "также из-за сложившейся в коллективе усилиями Борисова А.Н. нездоровой атмосферы".
В письме упомянуты и причины увольнения худрука.
«
"Под его началом актеры отказывались продолжать работу, – объясняют авторы обращения. – Борисову было предложено покинуть театр после премьеры “Смерти нет”, но премьера была отменена именно по его решению".
Сотрудники театра подчеркнули, что версия событий, изложенная со слов Борисова, "не соответствует действительности". Они выразили готовность сыграть спектакль об СВО с другим режиссером.
Ранее Александр Борисов сообщил
, что его уволили из театра без объяснения причин. Писатель Захар Прилепин заявил, что худрука сняли за поддержку СВО. Сообщение Прилепина опубликовали
в Telegram-канале "Специально для RT".
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