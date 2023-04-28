https://ria.ru/20230428/shoygu-1868375967.html

Дочь Шойгу рассказала, что ее отец верит в Бога

Дочь Шойгу рассказала, что ее отец верит в Бога - РИА Новости, 28.04.2023

Дочь Шойгу рассказала, что ее отец верит в Бога

Министр обороны России Сергей Шойгу верит в Бога, в его семье практикуют православие, но уважают традиции буддизма, который стал философией и "культурным кодом" РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:54

2023-04-28T10:54

2023-04-28T10:54

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КЫЗЫЛ, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу верит в Бога, в его семье практикуют православие, но уважают традиции буддизма, который стал философией и "культурным кодом" его малой родины – Тувы и его рода, рассказала РИА Новости представитель фонда имени Кужугета Шойгу и дочь главы Минобороны Ксения Шойгу. В пятницу в Кызыле открыли крупнейший буддийский монастырь в России "Тубтен Шедруб Линг" - "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве Сергея Шойгу. Это крупнейший по площади буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века, когда советская власть закрыла последнюю обитель. На церемонии открытия выступила Ксения Шойгу, она поблагодарила всех, кто принял участие в возведении монастыря и в особенности своего отца Сергея Шойгу. По ее словам, "без его желания, трудов, фантазии и большого вовлечения в каждую деталь" монастыря бы не было. "Мой отец - крещеный, его крестила его бабушка. Он часто об этом вспоминает, презентовал ряд икон в храм, где его крестили. Папа верит в Бога. Вера помогает людям, учит их. Мы, конечно, уважаем историю и культуру нашей республики, но если говорить о веровании, то у нас в семье практикуется православие. Буддизм – это история, философия нашей республики (Тывы – ред.), нашего рода, некоторый культурный код", - сказала Ксения Шойгу. Она также отметила вклад Сергея Шойгу в возведение Главного храма Вооруженных сил – собора Воскресения Христова. По ее словам, идеей было "построить храм, который посвящен Великой Отечественной войне и нашей Победе, и, конечно, храм для военных". "Буддийский монастырь в Туве был мечтой. Мы думали, как преподнести этот подарок республике, как собрать средства на него. Это разные направления. Не могу сказать, что не нужно развивать одно, если можешь развивать другое. И главный храм Вооруженных сил, и буддийский монастырь в Туве – для нас являются большим наследием. И каждый найдет в этом что-то свое", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210613/nagrada-1736846831.html

https://ria.ru/20220509/parad-1787645823.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, сергей шойгу, ксения шойгу