https://ria.ru/20230428/miting-1868585508.html

Эрдоган и кандидат от оппозиции проведут митинги в Стамбуле одновременно

Эрдоган и кандидат от оппозиции проведут митинги в Стамбуле одновременно - РИА Новости, 28.04.2023

Эрдоган и кандидат от оппозиции проведут митинги в Стамбуле одновременно

Президент Турции Тайип Эрдоган и его главный конкурент на выборах 14 мая, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, за неделю до выборов проведут в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:50

2023-04-28T18:50

2023-04-28T18:50

в мире

стамбул

турция

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и его главный конкурент на выборах 14 мая, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, за неделю до выборов проведут в Стамбуле митинги в один день и в одно время, единственное отличие – место проведения, пишет портал Haberler.com. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая. "Когда до выборов 14 мая остаются считанные дни, календари митингов лидеров стали более четкими. Соответственно, президент Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу проведут митинг в Стамбуле в одно и то же время в воскресенье, 7 мая. Программа Эрдогана пройдет в Национальном саду аэропорта Ататюрк, а митинг Кылычдароглу - в городском парке Малтепе Орхангази", - пишет издание. Портал называет факт "удивительным совпадением".

https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html

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в мире, стамбул, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, реджеп тайип эрдоган