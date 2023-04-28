В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о задержании блогера Елены Блиновской
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью с ведущим Романом Головановым о задержании создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской.
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"Светская львица – самоназвание. Львица – это что-то грациозное. А здесь собирательный провинциальный образ глупой женщины, попавшей в столицу. У нее там куча шмотья. Это типичные ценности глупого человека, который дорвался до денег: яркие бусы, машины. Через несколько лет ее ценности покроются ржавчиной. Ничего не останется. Ее ценности – полное ничтожество", – возмутился политик.
Он также сравнил блогера с основателем финансовой пирамиды "МММ" Сергеем Мавроди.
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Хорошо, что государство озаботилось проблемой интернет-проповедников. Эти тетки учат других людей, сеют зло и пытаются привить мысль, что не надо работать, но надо стать успешным. Это новые Мавроди, только цифрового формата, которые выкачивают ценности из карманов россиян", – заключил Милонов.
Ранее блогера Елену Блиновскую задержали на границе, когда она пыталась покинуть Россию. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов.
В доме блогера в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье провели обыск. По версии СК, в период с 2019 по 2021 год она не выплатила налоги на сумму около 918 миллионов рублей.
Позже стало известно, что Блиновскую доставили в суд, где ей изберут меру пресечения. Ожидается, что уже в эту пятницу.