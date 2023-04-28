https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868381830.html

В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской

В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023

В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью с ведущим Романом Головановым о задержании создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:41

2023-04-28T11:41

2023-04-28T11:41

шоубиз

госдума рф

виталий милонов

сергей мавроди

следственный комитет россии (ск рф)

ммм

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью с ведущим Романом Головановым о задержании создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской. Он также сравнил блогера с основателем финансовой пирамиды "МММ" Сергеем Мавроди. Ранее блогера Елену Блиновскую задержали на границе, когда она пыталась покинуть Россию. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. В доме блогера в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье провели обыск. По версии СК, в период с 2019 по 2021 год она не выплатила налоги на сумму около 918 миллионов рублей.Позже стало известно, что Блиновскую доставили в суд, где ей изберут меру пресечения. Ожидается, что уже в эту пятницу.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868129913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

госдума рф, виталий милонов, сергей мавроди, следственный комитет россии (ск рф), ммм, московская область (подмосковье), россия, елена блиновская, общество, знаменитости