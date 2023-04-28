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В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023
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Шоубиз
 
11:41 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868381830.html
В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской
В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023
В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью с ведущим Романом Головановым о задержании создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:41
2023-04-28T11:41
шоубиз
госдума рф
виталий милонов
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ммм
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью с ведущим Романом Головановым о задержании создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской. Он также сравнил блогера с основателем финансовой пирамиды "МММ" Сергеем Мавроди. Ранее блогера Елену Блиновскую задержали на границе, когда она пыталась покинуть Россию. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. В доме блогера в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье провели обыск. По версии СК, в период с 2019 по 2021 год она не выплатила налоги на сумму около 918 миллионов рублей.Позже стало известно, что Блиновскую доставили в суд, где ей изберут меру пресечения. Ожидается, что уже в эту пятницу.
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госдума рф, виталий милонов, сергей мавроди, следственный комитет россии (ск рф), ммм, московская область (подмосковье), россия, елена блиновская, общество, знаменитости
Шоубиз, Госдума РФ, Виталий Милонов, Сергей Мавроди, Следственный комитет России (СК РФ), МММ, Московская область (Подмосковье), Россия, Елена Блиновская, Общество, Знаменитости
В Госдуме высказались о задержании Елены Блиновской

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о задержании блогера Елены Блиновской

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Екатерина Чеснокова Виталий Милонов и Елена Блиновская
 Виталий Милонов и Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в интервью с ведущим Романом Головановым о задержании создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской.
«
"Светская львица – самоназвание. Львица – это что-то грациозное. А здесь собирательный провинциальный образ глупой женщины, попавшей в столицу. У нее там куча шмотья. Это типичные ценности глупого человека, который дорвался до денег: яркие бусы, машины. Через несколько лет ее ценности покроются ржавчиной. Ничего не останется. Ее ценности – полное ничтожество", – возмутился политик.
Он также сравнил блогера с основателем финансовой пирамиды "МММ" Сергеем Мавроди.
«
Хорошо, что государство озаботилось проблемой интернет-проповедников. Эти тетки учат других людей, сеют зло и пытаются привить мысль, что не надо работать, но надо стать успешным. Это новые Мавроди, только цифрового формата, которые выкачивают ценности из карманов россиян", – заключил Милонов.
Ранее блогера Елену Блиновскую задержали на границе, когда она пыталась покинуть Россию. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов.
В доме блогера в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье провели обыск. По версии СК, в период с 2019 по 2021 год она не выплатила налоги на сумму около 918 миллионов рублей.
Позже стало известно, что Блиновскую доставили в суд, где ей изберут меру пресечения. Ожидается, что уже в эту пятницу.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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ШоубизГосдума РФВиталий МилоновСергей МавродиСледственный комитет России (СК РФ)ММММосковская область (Подмосковье)РоссияЕлена БлиновскаяОбществоЗнаменитости
 
 
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