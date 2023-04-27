https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868297164.html
Блогерше Блиновской предъявили обвинение
Блогерше Блиновской предъявили обвинение - РИА Новости, 27.04.2023
Блогерше Блиновской предъявили обвинение
Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, она задержана, сообщил Следственный комитет России в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:15
2023-04-27T22:15
2023-04-27T23:28
шоубиз
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, она задержана, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", — говорится в заявлении.Отмечается, что подозреваемую задержали по статье 91 УПК, следствие будет просить суд об избрании ей меры пресечения.В четверг утром Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области по пути в Белоруссию. По версии СК, в период с 2019-го по 2021-й она не выплатила налоги на сумму около 918 миллионов рублей. Блогер получала прибыль от реализации учебных курсов, тренинг-марафонов и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций, а также трех ИП.Как уточнили в прокуратуре, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу одного из артистов и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, россия, происшествия, москва, белоруссия, смоленская область
Шоубиз, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Россия, Происшествия, Москва, Белоруссия, Смоленская область
Блогерше Блиновской предъявили обвинение
СК предъявил Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, она задержана, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале
.
"Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", — говорится в заявлении.
Отмечается, что подозреваемую задержали по статье 91 УПК, следствие будет просить суд об избрании ей меры пресечения.
В четверг утром Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области
по пути в Белоруссию
. По версии СК, в период с 2019-го по 2021-й она не выплатила налоги на сумму около 918 миллионов рублей.
Блогер получала прибыль от реализации учебных курсов, тренинг-марафонов и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций, а также трех ИП.
Как уточнили в прокуратуре, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу одного из артистов и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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