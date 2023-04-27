https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868297164.html

Блогерше Блиновской предъявили обвинение

Блогерше Блиновской предъявили обвинение - РИА Новости, 27.04.2023

Блогерше Блиновской предъявили обвинение

Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, она задержана, сообщил Следственный комитет России в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:15

2023-04-27T22:15

2023-04-27T23:28

шоубиз

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

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происшествия

москва

белоруссия

смоленская область

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, она задержана, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", — говорится в заявлении.Отмечается, что подозреваемую задержали по статье 91 УПК, следствие будет просить суд об избрании ей меры пресечения.В четверг утром Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области по пути в Белоруссию. По версии СК, в период с 2019-го по 2021-й она не выплатила налоги на сумму около 918 миллионов рублей. Блогер получала прибыль от реализации учебных курсов, тренинг-марафонов и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций, а также трех ИП.Как уточнили в прокуратуре, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу одного из артистов и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html

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следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, россия, происшествия, москва, белоруссия, смоленская область