https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868063503.html

В элитный дом Блиновской в Подмосковье пришли с обысками

В элитный дом Блиновской в Подмосковье пришли с обысками - РИА Новости, 27.04.2023

В элитный дом Блиновской в Подмосковье пришли с обысками

Среди мест, где силовики сейчас проводят обыски в рамках дела задержанной Елены Блиновской, есть частный дом, который расположен в закрытом элитном коттеджном... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:19

2023-04-27T11:19

2023-04-27T11:31

происшествия

московская область (подмосковье)

белоруссия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Среди мест, где силовики сейчас проводят обыски в рамках дела задержанной Елены Блиновской, есть частный дом, который расположен в закрытом элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье. В четверг московские следователи ГСУ СК возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через интернет с помощи схемы "дробления" бизнеса. Блиновскую задержали на арендованном авто при попытке пересечь границу. По информации источника РИА Новости, Блиновская хотела через Белоруссию выехать за границу. Согласно информации ресурса ЦИАН, минимальная стоимость недвижимости в закрытом поселке - 35 миллионов рублей, а максимальная - 800 миллионов рублей. По описанию поселка, на его территории расположено пять тематических парков и 10 водных каналов. На территории поселка так же есть своя школа и детский сад. Это закрытый КП, поэтому попасть туда можно только по пропуску. Согласно информации из открытых источников, среди жителей поселка Игорь Николаев, Александр Маршал, Тимати и многие другие. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает. Ранее СК показал видео, предположительно, снятое в доме Блиновской именно в "Миллениум парк". Согласно видео, в гараже у блогера стоит два авто Land Rover и Lamborghini Urus, цена которого, согласно информации ресурса "Авто.ру" начинается от 21 миллиона. Аналогичное авто было у другой задержанной блогерши Валерии Чекалиной. По версии следствия, она не уплатила налогов на 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868052633.html

московская область (подмосковье)

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва 2023-04-27T11:19 true PT1M24S

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)