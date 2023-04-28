https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868358444.html
Блогера Блиновскую доставили в суд
Блогера Блиновскую доставили в суд - РИА Новости, 28.04.2023
Блогера Блиновскую доставили в суд
Блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где, как ожидается, сегодня ей изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:14
2023-04-28T10:14
2023-04-28T10:22
елена блиновская
происшествия
смоленская область
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где, как ожидается, сегодня ей изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости."Королеву марафонов" доставили сотрудники полиции в большом автозаке без окон. Ее быстро провели в здание суда, Блиновская прикрылась от объективов капюшоном.Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения, связанной с ограничением свободы.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868035157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, происшествия, смоленская область, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)
Елена Блиновская, Происшествия, Смоленская область, Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогера Блиновскую доставили в суд
Блогера Блиновскую доставили в суд, ей изберут меру пресечения
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где, как ожидается, сегодня ей изберут меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
"Королеву марафонов" доставили сотрудники полиции в большом автозаке без окон. Ее быстро провели в здание суда, Блиновская прикрылась от объективов капюшоном.
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской
Сегодня СК
сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения, связанной с ограничением свободы.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Стали известны подробности задержания блогера Блиновской