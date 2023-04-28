https://ria.ru/20230428/bbc-1868410895.html

Председатель совета директоров BBC подал в отставку

Председатель совета директоров BBC подал в отставку - РИА Новости, 28.04.2023

Председатель совета директоров BBC подал в отставку

Председатель совета директоров британской телевещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку на фоне скандала о причастности экс-премьера... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:11

2023-04-28T12:11

2023-04-28T13:01

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель совета директоров британской телевещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку на фоне скандала о причастности экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона к его назначению на пост, сообщил в пятницу телеканал Sky News.Ранее Шарп попросил изучить его назначение на пост после сообщений о причастности к этому бывшего премьер-министра Бориса Джонсона."Ричард Шарп подал в отставку с должности председателя совета директоров Би-би-си в связи с докладом о его назначении после скандала о непотизме", - говорится в сообщении телеканала.По словам самого Шарпа, по итогам расследования было установлено, что он действительно нарушил правила назначения на государственную должность, не задекларировав свои интересы, однако это "не признает недействительным" его назначение на должность. Кроме того, в ходе расследования не было найдено никаких доказательств, что он способствовал получению Джонсоном займа, заявил он. Несмотря на это, Шарп отметил, что правильным решением в этой ситуации является "поставить в приоритет интересы Би-би-си", так как дело "может служить отвлечением от хорошей работы корпорации". Он будет занимать должность до конца июня до назначения его преемника.Газета Sunday Times ранее сообщала, что Шарп, рекомендованный Джонсоном на эту должность в 2020 году, помог до этого обеспечить экс-премьеру гарантии для займа в размере 800 тысяч фунтов стерлингов. Издание отмечало, что по правилам назначения на государственную должность, лицо не может быть назначено на пост без декларирования должным образом возможного конфликта интересов.По сообщениям Sunday Times, в конце 2020 года Джонсон столкнулся с финансовыми трудностями в связи с выплатами средств бывшей жене после развода, пособий по уходу за детьми и счетами за ремонт квартиры на Даунинг-стрит. Шарп, являющийся другом и бывшим политическим советником Джонсона, а также крупным донором Консервативной партии, помог обеспечить экс-премьеру гарантии по кредиту.

https://ria.ru/20230320/dzhonson-1859278980.html

https://ria.ru/20221004/dzhonson-1821549368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

bbc, в мире, великобритания, борис джонсон