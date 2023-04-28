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Председатель совета директоров BBC подал в отставку - РИА Новости, 28.04.2023
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12:11 28.04.2023 (обновлено: 13:01 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/bbc-1868410895.html
Председатель совета директоров BBC подал в отставку
Председатель совета директоров BBC подал в отставку - РИА Новости, 28.04.2023
Председатель совета директоров BBC подал в отставку
Председатель совета директоров британской телевещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку на фоне скандала о причастности экс-премьера... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:11
2023-04-28T13:01
bbc
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель совета директоров британской телевещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку на фоне скандала о причастности экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона к его назначению на пост, сообщил в пятницу телеканал Sky News.Ранее Шарп попросил изучить его назначение на пост после сообщений о причастности к этому бывшего премьер-министра Бориса Джонсона."Ричард Шарп подал в отставку с должности председателя совета директоров Би-би-си в связи с докладом о его назначении после скандала о непотизме", - говорится в сообщении телеканала.По словам самого Шарпа, по итогам расследования было установлено, что он действительно нарушил правила назначения на государственную должность, не задекларировав свои интересы, однако это "не признает недействительным" его назначение на должность. Кроме того, в ходе расследования не было найдено никаких доказательств, что он способствовал получению Джонсоном займа, заявил он. Несмотря на это, Шарп отметил, что правильным решением в этой ситуации является "поставить в приоритет интересы Би-би-си", так как дело "может служить отвлечением от хорошей работы корпорации". Он будет занимать должность до конца июня до назначения его преемника.Газета Sunday Times ранее сообщала, что Шарп, рекомендованный Джонсоном на эту должность в 2020 году, помог до этого обеспечить экс-премьеру гарантии для займа в размере 800 тысяч фунтов стерлингов. Издание отмечало, что по правилам назначения на государственную должность, лицо не может быть назначено на пост без декларирования должным образом возможного конфликта интересов.По сообщениям Sunday Times, в конце 2020 года Джонсон столкнулся с финансовыми трудностями в связи с выплатами средств бывшей жене после развода, пособий по уходу за детьми и счетами за ремонт квартиры на Даунинг-стрит. Шарп, являющийся другом и бывшим политическим советником Джонсона, а также крупным донором Консервативной партии, помог обеспечить экс-премьеру гарантии по кредиту.
https://ria.ru/20230320/dzhonson-1859278980.html
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bbc, в мире, великобритания, борис джонсон
BBC, В мире, Великобритания, Борис Джонсон
Председатель совета директоров BBC подал в отставку

Председатель совета директоров BBC Шарп подал в отставку на фоне скандала с Джонсоном

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Председатель совета директоров британской телевещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку на фоне скандала о причастности экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона к его назначению на пост, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
Ранее Шарп попросил изучить его назначение на пост после сообщений о причастности к этому бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.
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"Ричард Шарп подал в отставку с должности председателя совета директоров Би-би-си в связи с докладом о его назначении после скандала о непотизме", - говорится в сообщении телеканала.
По словам самого Шарпа, по итогам расследования было установлено, что он действительно нарушил правила назначения на государственную должность, не задекларировав свои интересы, однако это "не признает недействительным" его назначение на должность. Кроме того, в ходе расследования не было найдено никаких доказательств, что он способствовал получению Джонсоном займа, заявил он. Несмотря на это, Шарп отметил, что правильным решением в этой ситуации является "поставить в приоритет интересы Би-би-си", так как дело "может служить отвлечением от хорошей работы корпорации". Он будет занимать должность до конца июня до назначения его преемника.
Газета Sunday Times ранее сообщала, что Шарп, рекомендованный Джонсоном на эту должность в 2020 году, помог до этого обеспечить экс-премьеру гарантии для займа в размере 800 тысяч фунтов стерлингов. Издание отмечало, что по правилам назначения на государственную должность, лицо не может быть назначено на пост без декларирования должным образом возможного конфликта интересов.
По сообщениям Sunday Times, в конце 2020 года Джонсон столкнулся с финансовыми трудностями в связи с выплатами средств бывшей жене после развода, пособий по уходу за детьми и счетами за ремонт квартиры на Даунинг-стрит. Шарп, являющийся другом и бывшим политическим советником Джонсона, а также крупным донором Консервативной партии, помог обеспечить экс-премьеру гарантии по кредиту.
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