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Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:17
2023-04-28T09:17
2023-04-28T09:17
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киргизия
таджикистан
сергей шойгу
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели. "Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы", - добавил он. При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку". "Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению", - заявил министр обороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, таджикистан, сергей шойгу, шос, нато
Россия, Киргизия, Таджикистан, Сергей Шойгу, ШОС, НАТО
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
Шойгу: США и их союзники пытаются восстановить военное присутствие в Центральной Азии