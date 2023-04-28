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Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане - РИА Новости, 28.04.2023
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09:17 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/bazy-1868338323.html
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:17
2023-04-28T09:17
россия
киргизия
таджикистан
сергей шойгу
шос
нато
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели. "Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы", - добавил он. При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку". "Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению", - заявил министр обороны РФ.
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россия, киргизия, таджикистан, сергей шойгу, шос, нато
Россия, Киргизия, Таджикистан, Сергей Шойгу, ШОС, НАТО
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане

Шойгу: США и их союзники пытаются восстановить военное присутствие в Центральной Азии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели.
"Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы", - добавил он.
При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку". "Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению", - заявил министр обороны РФ.
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РоссияКиргизияТаджикистанСергей ШойгуШОСНАТО
 
 
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