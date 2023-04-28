https://ria.ru/20230428/bazy-1868338323.html

Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане

Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане - РИА Новости, 28.04.2023

Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане

Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:17

2023-04-28T09:17

2023-04-28T09:17

россия

киргизия

таджикистан

сергей шойгу

шос

нато

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели. "Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы", - добавил он. При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку". "Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению", - заявил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html

россия

киргизия

таджикистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киргизия, таджикистан, сергей шойгу, шос, нато