https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868044384.html

В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином

В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023

В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:27

2023-04-27T10:27

2023-04-27T12:31

китай

украина

киев

владимир зеленский

си цзиньпин

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2e9dadfc7ee7b70e136dc34294dc09d4.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию двусторонних отношений."Ты наконец-то вымолил у Си телефонный звонок?" — спросили в комментариях."У Китая тоже будешь клянчить?" — добавил еще один пользователь."Здорово. А Путин будет?" — поинтересовался другой."А когда мирные переговоры?" — захотел узнать читатель."У Запада закончились деньги, Киев побежал за ними на Восток", — заключили участники дискуссии.Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это стало их первой беседой после начала российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230427/razgovory-1868031060.html

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868022397.html

китай

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, украина, киев, владимир зеленский, си цзиньпин, twitter