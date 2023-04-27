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В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023
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10:27 27.04.2023 (обновлено: 12:31 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868044384.html
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином
Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:27
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китай
украина
киев
владимир зеленский
си цзиньпин
twitter
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию двусторонних отношений."Ты наконец-то вымолил у Си телефонный звонок?" — спросили в комментариях."У Китая тоже будешь клянчить?" — добавил еще один пользователь."Здорово. А Путин будет?" — поинтересовался другой."А когда мирные переговоры?" — захотел узнать читатель."У Запада закончились деньги, Киев побежал за ними на Восток", — заключили участники дискуссии.Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это стало их первой беседой после начала российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230427/razgovory-1868031060.html
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китай
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китай, украина, киев, владимир зеленский, си цзиньпин, twitter
Китай, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Twitter
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином

Пользователи Twitter высмеяли заявившего о связях с Китаем президента Украины Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию двусторонних отношений.
"Ты наконец-то вымолил у Си телефонный звонок?" — спросили в комментариях.
"У Китая тоже будешь клянчить?" — добавил еще один пользователь.
"Здорово. А Путин будет?" — поинтересовался другой.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
Вчера, 09:27
"А когда мирные переговоры?" — захотел узнать читатель.
"У Запада закончились деньги, Киев побежал за ними на Восток", — заключили участники дискуссии.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это стало их первой беседой после начала российской военной операции на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Назван срок, который Запад отвел Зеленскому на войну
Вчера, 07:51
 
КитайУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинTwitter
 
 
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