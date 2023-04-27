https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868044384.html
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином
Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:27
2023-04-27T10:27
2023-04-27T12:31
китай
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию двусторонних отношений."Ты наконец-то вымолил у Си телефонный звонок?" — спросили в комментариях."У Китая тоже будешь клянчить?" — добавил еще один пользователь."Здорово. А Путин будет?" — поинтересовался другой."А когда мирные переговоры?" — захотел узнать читатель."У Запада закончились деньги, Киев побежал за ними на Восток", — заключили участники дискуссии.Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это стало их первой беседой после начала российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230427/razgovory-1868031060.html
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китай, украина, киев, владимир зеленский, си цзиньпин, twitter
Китай, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Twitter
В Сети Зеленского поставили на место после слов о разговоре с Си Цзиньпином
Пользователи Twitter высмеяли заявившего о связях с Китаем президента Украины Зеленского
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином мощным импульсом к развитию двусторонних отношений.
"Ты наконец-то вымолил у Си телефонный звонок?" — спросили в комментариях.
"У Китая тоже будешь клянчить?" — добавил еще один пользователь.
"Здорово. А Путин будет?" — поинтересовался другой.
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"А когда мирные переговоры?" — захотел узнать читатель.
"У Запада закончились деньги, Киев побежал за ними на Восток", — заключили участники дискуссии.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это стало их первой беседой после начала российской военной операции на Украине.
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