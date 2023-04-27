https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются - РИА Новости, 27.04.2023
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются
Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:20
2023-04-27T17:20
2023-04-27T17:40
специальная военная операция на украине
украина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
алексей лихачев
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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после церемонии завоза первого топлива на АЭС "Аккую" в Турции гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Лихачев ранее принял участие в церемонии с турецким коллегой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Да, это точно. Мы регулярно обсуждаем при малейшей возможности ситуацию на Запорожской АЭС, есть как хорошие новости, так и не очень", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждал ли он с Гросси ситуацию на ЗАЭС. По его словам, более четырех тысяч человек законтрактованы или ожидают контрактации."Присутствуют специалисты МАГАТЭ, как раз сегодня произошла ротация параллельно с церемонией (на "Аккую"). Тревога состоит в том, что нагнетание обстановки с украинской стороны продолжается - и в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации военных действий на этом направлении", - заявил Лихачев.Гросси заявил РИА Новости перед церемонией, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин станет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместили в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868073856.html
https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html
https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, алексей лихачев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются
Глава "Росатома" Лихачев заявил о предчувствии активизации боевых действий в районе ЗАЭС
АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после церемонии завоза первого топлива на АЭС "Аккую" в Турции гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Лихачев ранее принял участие в церемонии с турецким коллегой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
.
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов
"Да, это точно. Мы регулярно обсуждаем при малейшей возможности ситуацию на Запорожской АЭС, есть как хорошие новости, так и не очень", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждал ли он с Гросси ситуацию на ЗАЭС. По его словам, более четырех тысяч человек законтрактованы или ожидают контрактации.
"Присутствуют специалисты МАГАТЭ, как раз сегодня произошла ротация параллельно с церемонией (на "Аккую"). Тревога состоит в том, что нагнетание обстановки с украинской стороны продолжается - и в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации военных действий на этом направлении", - заявил Лихачев.
Гросси заявил РИА Новости перед церемонией, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.
Штаты поставили России ядерный ультиматум
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган
с российским президентом Владимиром Путиным
приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".
Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин
станет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом".
Ядерное топливо на станции поместили в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.
Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу