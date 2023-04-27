https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html

Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются

Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются - РИА Новости, 27.04.2023

Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются

Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:20

2023-04-27T17:20

2023-04-27T17:40

специальная военная операция на украине

украина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

россия

запорожская область

запорожская аэс

алексей лихачев

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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после церемонии завоза первого топлива на АЭС "Аккую" в Турции гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Лихачев ранее принял участие в церемонии с турецким коллегой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Да, это точно. Мы регулярно обсуждаем при малейшей возможности ситуацию на Запорожской АЭС, есть как хорошие новости, так и не очень", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждал ли он с Гросси ситуацию на ЗАЭС. По его словам, более четырех тысяч человек законтрактованы или ожидают контрактации."Присутствуют специалисты МАГАТЭ, как раз сегодня произошла ротация параллельно с церемонией (на "Аккую"). Тревога состоит в том, что нагнетание обстановки с украинской стороны продолжается - и в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации военных действий на этом направлении", - заявил Лихачев.Гросси заявил РИА Новости перед церемонией, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин станет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместили в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868073856.html

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, алексей лихачев, ситуация в днр и лнр