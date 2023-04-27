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Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 27.04.2023 (обновлено: 17:40 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются - РИА Новости, 27.04.2023
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются
Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:20
2023-04-27T17:40
специальная военная операция на украине
украина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
алексей лихачев
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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после церемонии завоза первого топлива на АЭС "Аккую" в Турции гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Лихачев ранее принял участие в церемонии с турецким коллегой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Да, это точно. Мы регулярно обсуждаем при малейшей возможности ситуацию на Запорожской АЭС, есть как хорошие новости, так и не очень", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждал ли он с Гросси ситуацию на ЗАЭС. По его словам, более четырех тысяч человек законтрактованы или ожидают контрактации."Присутствуют специалисты МАГАТЭ, как раз сегодня произошла ротация параллельно с церемонией (на "Аккую"). Тревога состоит в том, что нагнетание обстановки с украинской стороны продолжается - и в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации военных действий на этом направлении", - заявил Лихачев.Гросси заявил РИА Новости перед церемонией, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин станет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместили в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868073856.html
https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html
https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html
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украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, алексей лихачев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются

Глава "Росатома" Лихачев заявил о предчувствии активизации боевых действий в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении, заявил в четверг после церемонии завоза первого топлива на АЭС "Аккую" в Турции гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Лихачев ранее принял участие в церемонии с турецким коллегой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов
Вчера, 11:52
"Да, это точно. Мы регулярно обсуждаем при малейшей возможности ситуацию на Запорожской АЭС, есть как хорошие новости, так и не очень", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждал ли он с Гросси ситуацию на ЗАЭС. По его словам, более четырех тысяч человек законтрактованы или ожидают контрактации.
"Присутствуют специалисты МАГАТЭ, как раз сегодня произошла ротация параллельно с церемонией (на "Аккую"). Тревога состоит в том, что нагнетание обстановки с украинской стороны продолжается - и в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации военных действий на этом направлении", - заявил Лихачев.
Гросси заявил РИА Новости перед церемонией, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Штаты поставили России ядерный ультиматум
20 апреля, 08:00
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".
Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин станет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом".
Ядерное топливо на станции поместили в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу
10 апреля, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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