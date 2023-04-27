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Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 27.04.2023 (обновлено: 13:18 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868105800.html
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг намерен вновь предложить посредничество Анкары по... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:11
2023-04-27T13:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
анкара (провинция)
аэс "аккую"
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг намерен вновь предложить посредничество Анкары по Украине, призвать к переговорам, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает ориентировочно в три часа дня телефонный разговор Путина и Эрдогана, после которого будет совместное с президентом Турции участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую"."Тема ситуации на Украине будет обсуждаться. Господин президент (Тайип Эрдоган) постоянно поддерживает контакты с лидерами РФ и Украины. Господин президент при каждой возможности призывает стороны к переговорам, предлагает посредничество Анкары в этом отношении, нынешние переговоры не станут исключением", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
россия
турция
анкара (провинция)
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украина, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, анкара (провинция), аэс "аккую"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Анкара (провинция), АЭС "Аккую"
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине

Эрдоган на переговорах с Путиным намерен вновь предложить посредничество по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг намерен вновь предложить посредничество Анкары по Украине, призвать к переговорам, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает ориентировочно в три часа дня телефонный разговор Путина и Эрдогана, после которого будет совместное с президентом Турции участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую".
"Тема ситуации на Украине будет обсуждаться. Господин президент (Тайип Эрдоган) постоянно поддерживает контакты с лидерами РФ и Украины. Господин президент при каждой возможности призывает стороны к переговорам, предлагает посредничество Анкары в этом отношении, нынешние переговоры не станут исключением", - сообщил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияАнкара (провинция)АЭС "Аккую"
 
 
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