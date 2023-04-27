https://ria.ru/20230427/ukraina-1868105800.html
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг намерен вновь предложить посредничество Анкары по... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:11
2023-04-27T13:11
2023-04-27T13:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
анкара (провинция)
аэс "аккую"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg
АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг намерен вновь предложить посредничество Анкары по Украине, призвать к переговорам, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает ориентировочно в три часа дня телефонный разговор Путина и Эрдогана, после которого будет совместное с президентом Турции участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую"."Тема ситуации на Украине будет обсуждаться. Господин президент (Тайип Эрдоган) постоянно поддерживает контакты с лидерами РФ и Украины. Господин президент при каждой возможности призывает стороны к переговорам, предлагает посредничество Анкары в этом отношении, нынешние переговоры не станут исключением", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, анкара (провинция), аэс "аккую"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Анкара (провинция), АЭС "Аккую"
Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине
Эрдоган на переговорах с Путиным намерен вновь предложить посредничество по Украине