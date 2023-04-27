https://ria.ru/20230427/ukraina-1868105800.html

Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине

Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине - РИА Новости, 27.04.2023

Источник: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество по Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг намерен вновь предложить посредничество Анкары по... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:11

2023-04-27T13:11

2023-04-27T13:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

анкара (провинция)

аэс "аккую"

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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг намерен вновь предложить посредничество Анкары по Украине, призвать к переговорам, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает ориентировочно в три часа дня телефонный разговор Путина и Эрдогана, после которого будет совместное с президентом Турции участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую"."Тема ситуации на Украине будет обсуждаться. Господин президент (Тайип Эрдоган) постоянно поддерживает контакты с лидерами РФ и Украины. Господин президент при каждой возможности призывает стороны к переговорам, предлагает посредничество Анкары в этом отношении, нынешние переговоры не станут исключением", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

россия

турция

анкара (провинция)

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украина, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, анкара (провинция), аэс "аккую"