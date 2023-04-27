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Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868296426.html
Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине
Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине
Министр обороны Украины Алексей Резник в очередной раз потребовал ракетные системы от стран Запада. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:30
2023-04-27T22:30
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
денис пушилин
иван приходько
зрк с-300
су-24
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резник в очередной раз потребовал ракетные системы от стран Запада.В интервью изданию "РБК-Украина" он заявил, что у Киева истощаются запасы к советским образцам ПВО.Обстановка в новых регионах Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире телеканала "Россия 24", что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем сил России, освобождено подавляющее большинство кварталов.Мэр Горловки Иван Приходько написал в своем телеграм-канале, что число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух.Взрыв в МелитополеСК РФ сообщил в своем телеграм-канале, что дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города. Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский. Мировая обстановкаГлава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане заявил, что Китай готов работать со всеми странами, чтобы достичь консенсуса для решения украинского кризиса. Он добавил, что телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины. Замглавы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон ушел от ответа на вопрос о возможной поставке Киеву вооружений большего радиуса действия, подчеркнув, что Лондон уже предоставил Украине артиллерийские установки AS90. Трансляция велась на сайте британского парламента.
https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html
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артемовск, украина, денис пушилин, иван приходько, зрк с-300, су-24, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, марьинка (донецкая область), владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, ЗРК С-300, Су-24, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Марьинка (Донецкая область), Владимир Рогов
Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что у Киева заканчиваются советские ракеты ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом
Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резник в очередной раз потребовал ракетные системы от стран Запада.
В интервью изданию "РБК-Украина" он заявил, что у Киева истощаются запасы к советским образцам ПВО.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину
Вчера, 16:37

Обстановка в новых регионах

Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире телеканала "Россия 24", что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем сил России, освобождено подавляющее большинство кварталов.
Мэр Горловки Иван Приходько написал в своем телеграм-канале, что число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ
Вчера, 18:03

Взрыв в Мелитополе

СК РФ сообщил в своем телеграм-канале, что дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города. Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.

Мировая обстановка

Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане заявил, что Китай готов работать со всеми странами, чтобы достичь консенсуса для решения украинского кризиса. Он добавил, что телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
GT: США провалили попытку нанести удар по России
Вчера, 15:14
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины.
Замглавы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон ушел от ответа на вопрос о возможной поставке Киеву вооружений большего радиуса действия, подчеркнув, что Лондон уже предоставил Украине артиллерийские установки AS90. Трансляция велась на сайте британского парламента.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
"Полный провал". Зеленскому сообщили о реальном положении дел на фронте
Вчера, 21:22
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаДенис ПушилинИван ПриходькоЗРК С-300Су-24РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМарьинка (Донецкая область)Владимир Рогов
 
 
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