Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что у Киева заканчиваются советские ракеты ПВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом
Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резник в очередной раз потребовал ракетные системы от стран Запада.
В интервью изданию "РБК-Украина" он заявил, что у Киева истощаются запасы к советским образцам ПВО.
Обстановка в новых регионах
Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире телеканала "Россия 24", что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем сил России, освобождено подавляющее большинство кварталов.
Мэр Горловки Иван Приходько написал в своем телеграм-канале, что число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух.
Взрыв в Мелитополе
СК РФ сообщил в своем телеграм-канале, что дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города. Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.
Мировая обстановка
Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане заявил, что Китай готов работать со всеми странами, чтобы достичь консенсуса для решения украинского кризиса. Он добавил, что телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины.
Замглавы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон ушел от ответа на вопрос о возможной поставке Киеву вооружений большего радиуса действия, подчеркнув, что Лондон уже предоставил Украине артиллерийские установки AS90. Трансляция велась на сайте британского парламента.