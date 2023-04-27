https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868296426.html

Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине

Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине - РИА Новости, 27.04.2023

Спецоперация, 27 апреля: лимит помощи НАТО Украине

Министр обороны Украины Алексей Резник в очередной раз потребовал ракетные системы от стран Запада. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:30

2023-04-27T22:30

2023-04-27T22:30

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

денис пушилин

иван приходько

зрк с-300

су-24

россия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резник в очередной раз потребовал ракетные системы от стран Запада.В интервью изданию "РБК-Украина" он заявил, что у Киева истощаются запасы к советским образцам ПВО.Обстановка в новых регионах Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире телеканала "Россия 24", что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем сил России, освобождено подавляющее большинство кварталов.Мэр Горловки Иван Приходько написал в своем телеграм-канале, что число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух.Взрыв в МелитополеСК РФ сообщил в своем телеграм-канале, что дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города. Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский. Мировая обстановкаГлава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане заявил, что Китай готов работать со всеми странами, чтобы достичь консенсуса для решения украинского кризиса. Он добавил, что телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины. Замглавы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон ушел от ответа на вопрос о возможной поставке Киеву вооружений большего радиуса действия, подчеркнув, что Лондон уже предоставил Украине артиллерийские установки AS90. Трансляция велась на сайте британского парламента.

https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html

https://ria.ru/20230427/vsu-1868238729.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868161316.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868289006.html

артемовск

украина

россия

марьинка (донецкая область)

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