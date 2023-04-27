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Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2023
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12:58 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/si-1868101117.html
Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2023
Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:58
2023-04-27T12:58
в мире
китай
украина
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. "Я поприветствовал телефонный разговор президента Зеленского и председателя Си. Я считаю важным, что Китай получает лучшее понимание позиций Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, трансляция велась на сайте НАТО. При этом он добавил, что страны НАТО поддерживают прежде всего предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта, который включает "полное уважение к целостности украинских территорий". В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230427/krizis-1868064289.html
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в мире, китай, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, си цзиньпин
В мире, Китай, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что приветствует разговор Си Цзиньпина и Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.
"Я поприветствовал телефонный разговор президента Зеленского и председателя Си. Я считаю важным, что Китай получает лучшее понимание позиций Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, трансляция велась на сайте НАТО. При этом он добавил, что страны НАТО поддерживают прежде всего предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта, который включает "полное уважение к целостности украинских территорий".
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского
Вчера, 11:23
 
В миреКитайУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин
 
 
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