https://ria.ru/20230427/si-1868101117.html

Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2023

Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:58

2023-04-27T12:58

2023-04-27T12:58

в мире

китай

украина

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

си цзиньпин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. "Я поприветствовал телефонный разговор президента Зеленского и председателя Си. Я считаю важным, что Китай получает лучшее понимание позиций Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, трансляция велась на сайте НАТО. При этом он добавил, что страны НАТО поддерживают прежде всего предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта, который включает "полное уважение к целостности украинских территорий". В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230427/krizis-1868064289.html

китай

украина

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Кирилл Волков

в мире, китай, украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, си цзиньпин