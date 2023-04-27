Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что приветствует разговор Си Цзиньпина и Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.
"Я поприветствовал телефонный разговор президента Зеленского и председателя Си. Я считаю важным, что Китай получает лучшее понимание позиций Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, трансляция велась на сайте НАТО. При этом он добавил, что страны НАТО поддерживают прежде всего предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта, который включает "полное уважение к целостности украинских территорий".
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.