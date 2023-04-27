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СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.04.2023
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09:27 27.04.2023 (обновлено: 13:36 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/razgovory-1868031060.html
СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.04.2023
СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:27
2023-04-27T13:36
в мире
украина
владимир зеленский
си цзиньпин
китай
сша
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США, пишет газета The Washington Post.При этом, отмечает газета, Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники отказались исключать роль Пекина в качестве посредника, поскольку Украина нуждается в торговых партнерах. "Китай, вторая по величине экономика мира, возможно, слишком велик, чтобы оттолкнуть его сейчас. Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск (сделки с Китаем. — прим. ред.)", — заключается в статье. Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Эта беседа стала для них первой после начала российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html
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в мире, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, китай, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Китай, США
СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта в разговоре с Зеленским ударил по США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США, пишет газета The Washington Post.
«
"Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет "эксплуатировать ситуацию в корыстных целях" — это слегка завуалированный удар по США", — говорится в публикации.
При этом, отмечает газета, Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники отказались исключать роль Пекина в качестве посредника, поскольку Украина нуждается в торговых партнерах.

"Китай, вторая по величине экономика мира, возможно, слишком велик, чтобы оттолкнуть его сейчас. Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск (сделки с Китаем. — прим. ред.)", — заключается в статье.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Эта беседа стала для них первой после начала российской военной операции на Украине.
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