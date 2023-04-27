СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта в разговоре с Зеленским ударил по США
Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США, пишет газета The Washington Post.
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"Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет "эксплуатировать ситуацию в корыстных целях" — это слегка завуалированный удар по США", — говорится в публикации.
При этом, отмечает газета, Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники отказались исключать роль Пекина в качестве посредника, поскольку Украина нуждается в торговых партнерах.
"Китай, вторая по величине экономика мира, возможно, слишком велик, чтобы оттолкнуть его сейчас. Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск (сделки с Китаем. — прим. ред.)", — заключается в статье.
"Китай, вторая по величине экономика мира, возможно, слишком велик, чтобы оттолкнуть его сейчас. Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск (сделки с Китаем. — прим. ред.)", — заключается в статье.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Эта беседа стала для них первой после начала российской военной операции на Украине.