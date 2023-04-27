https://ria.ru/20230427/razgovory-1868031060.html

СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.04.2023

СМИ: в США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:27

2023-04-27T09:27

2023-04-27T13:36

в мире

украина

владимир зеленский

си цзиньпин

китай

сша

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом для США, пишет газета The Washington Post.При этом, отмечает газета, Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники отказались исключать роль Пекина в качестве посредника, поскольку Украина нуждается в торговых партнерах. "Китай, вторая по величине экономика мира, возможно, слишком велик, чтобы оттолкнуть его сейчас. Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск (сделки с Китаем. — прим. ред.)", — заключается в статье. Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Эта беседа стала для них первой после начала российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

украина

китай

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в мире, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, китай, сша