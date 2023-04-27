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Париж приветствует мирные инициативы Баку, заявила глава МИД Франции - РИА Новости, 27.04.2023
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15:12 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/mir-1868160966.html
Париж приветствует мирные инициативы Баку, заявила глава МИД Франции
Париж приветствует мирные инициативы Баку, заявила глава МИД Франции - РИА Новости, 27.04.2023
Париж приветствует мирные инициативы Баку, заявила глава МИД Франции
Баку выступил с мирной инициативой в армяно-азербайджанском вопросе, и Париж приветствует ее, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:12
2023-04-27T15:12
в мире
баку
азербайджан
армения
катрин колонна
джейхун байрамов
франция
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Баку выступил с мирной инициативой в армяно-азербайджанском вопросе, и Париж приветствует ее, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Колонна прибыла с визитом в Азербайджан 26 апреля. После встреч в Баку она направится в Ереван. В рамках визита в Баку французский министр встретилась со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. "Сегодня есть шанс на мир между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан выступил с мирной инициативой, и Франция приветствует ее… Между Францией и Азербайджаном имеется сильная база двусторонних отношений, есть сотрудничество в различных сферах культуры, образования, экономики, космологии", - заявила Колонна на совместной пресс-конференции с Байрамовым. Со своей стороны, азербайджанский министр отметил, что в ближайшее время ожидается возвращение Армении за стол переговоров. Касаясь темы КПП, установленного азербайджанской стороной на границе с Арменией, Байрамов подчеркнул, что "Ереван отказался от предложения о параллельном контроле на Лачинской дороге". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП появился у моста через реку Хакари, в районе наблюдательного поста российского миротворческого контингента. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Пограничники Азербайджана указывали, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
https://ria.ru/20230426/karabakh-1867818014.html
https://ria.ru/20230424/kpp-1867424449.html
https://ria.ru/20230421/dokument-1866974825.html
баку
азербайджан
армения
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нагорный карабах
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в мире, баку, азербайджан, армения, катрин колонна, джейхун байрамов, франция, ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах
В мире, Баку, Азербайджан, Армения, Катрин Колонна, Джейхун Байрамов, Франция, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Нагорный Карабах
Париж приветствует мирные инициативы Баку, заявила глава МИД Франции

Глава МИД Франции Колонна: Париж приветствует мирные инициативы Баку по Нагорному Карабаху

© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
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БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Баку выступил с мирной инициативой в армяно-азербайджанском вопросе, и Париж приветствует ее, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
Колонна прибыла с визитом в Азербайджан 26 апреля. После встреч в Баку она направится в Ереван. В рамках визита в Баку французский министр встретилась со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
26 апреля, 11:48
"Сегодня есть шанс на мир между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан выступил с мирной инициативой, и Франция приветствует ее… Между Францией и Азербайджаном имеется сильная база двусторонних отношений, есть сотрудничество в различных сферах культуры, образования, экономики, космологии", - заявила Колонна на совместной пресс-конференции с Байрамовым.
Со своей стороны, азербайджанский министр отметил, что в ближайшее время ожидается возвращение Армении за стол переговоров. Касаясь темы КПП, установленного азербайджанской стороной на границе с Арменией, Байрамов подчеркнул, что "Ереван отказался от предложения о параллельном контроле на Лачинской дороге".
Военнослужащий армии Азербайджана на КПП в Лачинском районе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Армения обратится в Международный суд ООН из-за КПП в Лачинском коридоре
24 апреля, 18:24
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП появился у моста через реку Хакари, в районе наблюдательного поста российского миротворческого контингента. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Пограничники Азербайджана указывали, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Пашинян заявил о готовности подписать переданный Баку документ о мире
21 апреля, 18:05
 
В миреБакуАзербайджанАрменияКатрин КолоннаДжейхун БайрамовФранцияСитуация на армяно-азербайджанской границеНагорный Карабах
 
 
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