https://ria.ru/20230427/mir-1868009831.html

В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом

В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом - РИА Новости, 27.04.2023

В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом

Платежная система "Мир" может помочь странам Латинской Америки снизить зависимость от доллара, заявил РИА Новости экс-министр Эквадора по экономической политике РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T01:49

2023-04-27T01:49

2023-04-27T02:02

латинская америка

эквадор

россия

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МОНТЕВИДЕО, 27 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" может помочь странам Латинской Америки снизить зависимость от доллара, заявил РИА Новости экс-министр Эквадора по экономической политике Педро Паэс. По мнению Паэса, российская система могла бы стать альтернативой для того, чтобы избавиться от зависимости от доллара. "Думаю, да, я думаю, что она уже работает таким образом в случае с Россией и в двусторонних отношениях", - сказал эксперт. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230329/mir-1861407787.html

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латинская америка, эквадор, россия