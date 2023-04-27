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В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом - РИА Новости, 27.04.2023
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01:49 27.04.2023 (обновлено: 02:02 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/mir-1868009831.html
В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом
В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом - РИА Новости, 27.04.2023
В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом
Платежная система "Мир" может помочь странам Латинской Америки снизить зависимость от доллара, заявил РИА Новости экс-министр Эквадора по экономической политике РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:49
2023-04-27T02:02
латинская америка
эквадор
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МОНТЕВИДЕО, 27 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" может помочь странам Латинской Америки снизить зависимость от доллара, заявил РИА Новости экс-министр Эквадора по экономической политике Педро Паэс. По мнению Паэса, российская система могла бы стать альтернативой для того, чтобы избавиться от зависимости от доллара. "Думаю, да, я думаю, что она уже работает таким образом в случае с Россией и в двусторонних отношениях", - сказал эксперт. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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латинская америка, эквадор, россия
Латинская Америка, Эквадор, Россия
В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом

Эквадорский экс-министр Паэс: "Мир" может снизить зависимость Латинской Америки от доллара

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Платежная система "Мир". Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 27 апр - РИА Новости. Платежная система "Мир" может помочь странам Латинской Америки снизить зависимость от доллара, заявил РИА Новости экс-министр Эквадора по экономической политике Педро Паэс.
«
"Это очень важный пример, и не только потому, что может быть инструментом более близкой кооперации между Россией и каждой конкретной страной Латинской Америки в двустороннем формате", - отметил он.
По мнению Паэса, российская система могла бы стать альтернативой для того, чтобы избавиться от зависимости от доллара.
"Думаю, да, я думаю, что она уже работает таким образом в случае с Россией и в двусторонних отношениях", - сказал эксперт.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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