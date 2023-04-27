Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной
Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед общественным деятелем Екатериной Мизулиной
© Фото : Scally MilanoРэпер Scally Milano
© Фото : Scally Milano
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) в своем Telegram-канале извинился перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.
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"Официальное обращение к представителям организации "Лига безопасного интернета" и непосредственно к Мизулиной Екатерине Михайловне. Я, Дмитриев Даниил, известный под псевдонимом Scally Milano хочу заявить, что своим творчеством не преследовал цели пропагандировать употребление наркотических веществ", – написал музыкант.
Он отметил, что не употребляет наркотики и готов изменить вектор своего творчества.
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"Сам я не являюсь человеком употребляющим вещества, не нарушал закон. Также я готов полностью изменить вектор своего творчества. Этой ночью у меня вышла песня, которая ознаменует начало направления моей музыки в позитивную сторону", – добавил исполнитель.
Дмитриев также призвал других артистов стать более ответственными по отношению к слушателям.
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"Мы должны быть примером для подражания, но с правильными ценностями. Я призываю всех исполнителей становиться ответственными. Настал момент все менять в лучшую сторону, и я хочу повлиять на это", – заключил Дмитриев.
Ранее Екатерина Мизулина призвала проверить песни Scally Milano на пропаганду наркотиков. После обращения артиста к ней общественный деятель отметила, что его раскаяние достойно уважения.
При этом она добавила, что рэпера уже начали проверять на дискредитацию российской армии – он публично осудил спецоперацию на своем концерте.
По данным СМИ, на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка из-за передозировки наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков.
Затем глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося.
После этого в Сети появилась информация о том, что артист улетел в Дубай.