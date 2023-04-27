https://ria.ru/20230427/milano-1868208772.html

Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной

Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной - РИА Новости, 27.04.2023

Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной

Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) в своем Telegram-канале извинился перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:33

2023-04-27T18:33

2023-04-27T18:33

шоубиз

лига безопасного интернета

санкт-петербург

россия

дубай

госдума рф

генеральная прокуратура рф

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) в своем Telegram-канале извинился перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.Он отметил, что не употребляет наркотики и готов изменить вектор своего творчества. Дмитриев также призвал других артистов стать более ответственными по отношению к слушателям. Ранее Екатерина Мизулина призвала проверить песни Scally Milano на пропаганду наркотиков. После обращения артиста к ней общественный деятель отметила, что его раскаяние достойно уважения. При этом она добавила, что рэпера уже начали проверять на дискредитацию российской армии – он публично осудил спецоперацию на своем концерте. По данным СМИ, на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка из-за передозировки наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков.Затем глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося. После этого в Сети появилась информация о том, что артист улетел в Дубай.

https://ria.ru/20230425/milano-1867672720.html

санкт-петербург

россия

дубай

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лига безопасного интернета, санкт-петербург, россия, дубай, госдума рф, генеральная прокуратура рф, шоу-бизнес