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Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
18:33 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/milano-1868208772.html
Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной
Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной - РИА Новости, 27.04.2023
Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной
Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) в своем Telegram-канале извинился перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:33
2023-04-27T18:33
шоубиз
лига безопасного интернета
санкт-петербург
россия
дубай
госдума рф
генеральная прокуратура рф
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) в своем Telegram-канале извинился перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.Он отметил, что не употребляет наркотики и готов изменить вектор своего творчества. Дмитриев также призвал других артистов стать более ответственными по отношению к слушателям. Ранее Екатерина Мизулина призвала проверить песни Scally Milano на пропаганду наркотиков. После обращения артиста к ней общественный деятель отметила, что его раскаяние достойно уважения. При этом она добавила, что рэпера уже начали проверять на дискредитацию российской армии – он публично осудил спецоперацию на своем концерте. По данным СМИ, на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка из-за передозировки наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков.Затем глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося. После этого в Сети появилась информация о том, что артист улетел в Дубай.
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лига безопасного интернета, санкт-петербург, россия, дубай, госдума рф, генеральная прокуратура рф, шоу-бизнес
Шоубиз, Лига безопасного интернета, Санкт-Петербург, Россия, Дубай, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Шоу-бизнес
Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед Мизулиной

Скандальный рэпер Scally Milano извинился перед общественным деятелем Екатериной Мизулиной

© Фото : Scally MilanoРэпер Scally Milano
Рэпер Scally Milano - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Scally Milano
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) в своем Telegram-канале извинился перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.
«
"Официальное обращение к представителям организации "Лига безопасного интернета" и непосредственно к Мизулиной Екатерине Михайловне. Я, Дмитриев Даниил, известный под псевдонимом Scally Milano хочу заявить, что своим творчеством не преследовал цели пропагандировать употребление наркотических веществ", – написал музыкант.
Он отметил, что не употребляет наркотики и готов изменить вектор своего творчества.
«
"Сам я не являюсь человеком употребляющим вещества, не нарушал закон. Также я готов полностью изменить вектор своего творчества. Этой ночью у меня вышла песня, которая ознаменует начало направления моей музыки в позитивную сторону", – добавил исполнитель.
Дмитриев также призвал других артистов стать более ответственными по отношению к слушателям.
«

"Мы должны быть примером для подражания, но с правильными ценностями. Я призываю всех исполнителей становиться ответственными. Настал момент все менять в лучшую сторону, и я хочу повлиять на это", – заключил Дмитриев.

Ранее Екатерина Мизулина призвала проверить песни Scally Milano на пропаганду наркотиков. После обращения артиста к ней общественный деятель отметила, что его раскаяние достойно уважения.
При этом она добавила, что рэпера уже начали проверять на дискредитацию российской армии – он публично осудил спецоперацию на своем концерте.
По данным СМИ, на концерте Scally Milano в Санкт-Петербурге 22 апреля якобы умерла девушка из-за передозировки наркотиками. Правоохранители также выявили в клубе шесть пьяных подростков.
Затем глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что обратился в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку случившегося.
После этого в Сети появилась информация о том, что артист улетел в Дубай.
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ШоубизЛига безопасного интернетаСанкт-ПетербургРоссияДубайГосдума РФГенеральная прокуратура РФШоу-бизнес
 
 
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