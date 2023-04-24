https://ria.ru/20230424/reper-1867298083.html

В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano

В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano - РИА Новости, 24.04.2023

В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:57

2023-04-24T11:57

2023-04-24T12:10

шоубиз

россия

артем метелев (депутат)

санкт-петербург

госдума рф

генеральная прокуратура рф

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку случившегося на концерте рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге и возбудить уголовное дело. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт рэпера Scally Milano (настоящее имя - Даниил Дмитриев) в "Гигант Холле" на Кондратьевском проспекте остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками. Концертная площадка опровергла эту информацию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что правоохранители выявили шесть пьяных подростков на концерте, их доставили в полицию, а затем передали родителям. "Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", - написал Метелев в телеграм-канале. Творчество рэпера депутат назвал отвратительным, пронизанным матом, оскорблениями и "призывами к употреблению наркотиков". "На концерте он умудрился еще и выступить против проведения специальной военной операции", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230419/oxxxymiron-1866259157.html

https://ria.ru/20230423/bilan-1867178664.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, артем метелев (депутат), санкт-петербург, госдума рф, генеральная прокуратура рф, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия