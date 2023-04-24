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В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano - РИА Новости, 24.04.2023
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Шоубиз
 
11:57 24.04.2023 (обновлено: 12:10 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/reper-1867298083.html
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano - РИА Новости, 24.04.2023
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:57
2023-04-24T12:10
шоубиз
россия
артем метелев (депутат)
санкт-петербург
госдума рф
генеральная прокуратура рф
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку случившегося на концерте рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге и возбудить уголовное дело. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт рэпера Scally Milano (настоящее имя - Даниил Дмитриев) в "Гигант Холле" на Кондратьевском проспекте остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками. Концертная площадка опровергла эту информацию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что правоохранители выявили шесть пьяных подростков на концерте, их доставили в полицию, а затем передали родителям. "Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", - написал Метелев в телеграм-канале. Творчество рэпера депутат назвал отвратительным, пронизанным матом, оскорблениями и "призывами к употреблению наркотиков". "На концерте он умудрился еще и выступить против проведения специальной военной операции", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230419/oxxxymiron-1866259157.html
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россия, артем метелев (депутат), санкт-петербург, госдума рф, генеральная прокуратура рф, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Шоубиз, Россия, Артем Метелев (депутат), Санкт-Петербург, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano

Депутат Метелев попросили Генпрокуратуру и СК возбудить дело против рэпера Scally Milano

© @scallymilanoРэпер Scally Milano
Рэпер Scally Milano
© @scallymilano
Рэпер Scally Milano. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку случившегося на концерте рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге и возбудить уголовное дело.
Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт рэпера Scally Milano (настоящее имя - Даниил Дмитриев) в "Гигант Холле" на Кондратьевском проспекте остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками. Концертная площадка опровергла эту информацию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что правоохранители выявили шесть пьяных подростков на концерте, их доставили в полицию, а затем передали родителям.
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"Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", - написал Метелев в телеграм-канале.
Творчество рэпера депутат назвал отвратительным, пронизанным матом, оскорблениями и "призывами к употреблению наркотиков".
"На концерте он умудрился еще и выступить против проведения специальной военной операции", - добавил депутат.
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ШоубизРоссияАртем Метелев (депутат)Санкт-ПетербургГосдума РФГенеральная прокуратура РФЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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