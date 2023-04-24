https://ria.ru/20230424/reper-1867298083.html
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano - РИА Новости, 24.04.2023
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:57
2023-04-24T11:57
2023-04-24T12:10
шоубиз
россия
артем метелев (депутат)
санкт-петербург
госдума рф
генеральная прокуратура рф
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867301899_0:205:1080:813_1920x0_80_0_0_29c61147f867df9924a10a518df08b26.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку случившегося на концерте рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге и возбудить уголовное дело. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт рэпера Scally Milano (настоящее имя - Даниил Дмитриев) в "Гигант Холле" на Кондратьевском проспекте остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками. Концертная площадка опровергла эту информацию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что правоохранители выявили шесть пьяных подростков на концерте, их доставили в полицию, а затем передали родителям. "Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", - написал Метелев в телеграм-канале. Творчество рэпера депутат назвал отвратительным, пронизанным матом, оскорблениями и "призывами к употреблению наркотиков". "На концерте он умудрился еще и выступить против проведения специальной военной операции", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230419/oxxxymiron-1866259157.html
https://ria.ru/20230423/bilan-1867178664.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867301899_0:224:1080:1034_1920x0_80_0_0_2466ffba26ad6f593eaefd58f2688167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем метелев (депутат), санкт-петербург, госдума рф, генеральная прокуратура рф, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Шоубиз, Россия, Артем Метелев (депутат), Санкт-Петербург, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Госдуме попросили возбудить дело против рэпера Scally Milano
Депутат Метелев попросили Генпрокуратуру и СК возбудить дело против рэпера Scally Milano
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") сообщил
, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку случившегося на концерте рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге и возбудить уголовное дело.
Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы, включая сайт телеканала "РЕН ТВ", интернет-газету "Фонтанка" и канал "78", сообщали, что в субботу вечером концерт рэпера Scally Milano (настоящее имя - Даниил Дмитриев) в "Гигант Холле" на Кондратьевском проспекте остановили силовики. Так, канал "78" приводил предположения поклонников исполнителя, что одна из его поклонниц якобы скончалась из-за передозировки наркотиками. Концертная площадка опровергла эту информацию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что правоохранители выявили шесть пьяных подростков на концерте, их доставили в полицию, а затем передали родителям.
Судебный процесс о запрете антироссийской песни Oxxxymiron* отложили
"Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", - написал Метелев в телеграм-канале.
Творчество рэпера депутат назвал отвратительным, пронизанным матом, оскорблениями и "призывами к употреблению наркотиков".
"На концерте он умудрился еще и выступить против проведения специальной военной операции", - добавил депутат.
Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib