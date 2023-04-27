https://ria.ru/20230427/lenta-1868262046.html

В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии

В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии - РИА Новости, 27.04.2023

В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии

Штрафные санкции в Молдавии в отношении тех, кто наденет георгиевскую ленту – это антироссийская и пронацистская акция, Кишинев становится на путь возрождения... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:15

2023-04-27T19:15

2023-04-27T19:20

молдавия

в мире

сергей цеков

день победы

дорин речан

европа

украина

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафные санкции в Молдавии в отношении тех, кто наденет георгиевскую ленту – это антироссийская и пронацистская акция, Кишинев становится на путь возрождения нацизма, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. "Это антироссийская и пронацистская акция, с точки зрения возрождения нацизма в Европе. И сама Молдавия становится на путь возрождения нацизма", - сказал Цеков. Он отметил, что в Молдавии идут той же дорогой, что и Украина, и в последствии они начнут оправдывать тех, кто воевал на стороне фашистской Германии. Цеков также обратил внимание на то, что в руководстве Молдавии сейчас нет представителей молдавского народа, нынешние политики "кормятся" от западных стран и обрабатывают своих граждан. Цеков полагает, что в будущем в Молдавии поймут, что ничего хорошего в Европе нет, и что им выгодно сотрудничество с Россией.

https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html

молдавия

европа

украина

россия

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молдавия, в мире, сергей цеков, день победы, дорин речан, европа, украина, россия