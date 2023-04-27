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В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии - РИА Новости, 27.04.2023
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19:15 27.04.2023 (обновлено: 19:20 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/lenta-1868262046.html
В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии
В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии - РИА Новости, 27.04.2023
В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии
Штрафные санкции в Молдавии в отношении тех, кто наденет георгиевскую ленту – это антироссийская и пронацистская акция, Кишинев становится на путь возрождения... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:15
2023-04-27T19:20
молдавия
в мире
сергей цеков
день победы
дорин речан
европа
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафные санкции в Молдавии в отношении тех, кто наденет георгиевскую ленту – это антироссийская и пронацистская акция, Кишинев становится на путь возрождения нацизма, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. "Это антироссийская и пронацистская акция, с точки зрения возрождения нацизма в Европе. И сама Молдавия становится на путь возрождения нацизма", - сказал Цеков. Он отметил, что в Молдавии идут той же дорогой, что и Украина, и в последствии они начнут оправдывать тех, кто воевал на стороне фашистской Германии. Цеков также обратил внимание на то, что в руководстве Молдавии сейчас нет представителей молдавского народа, нынешние политики "кормятся" от западных стран и обрабатывают своих граждан. Цеков полагает, что в будущем в Молдавии поймут, что ничего хорошего в Европе нет, и что им выгодно сотрудничество с Россией.
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молдавия, в мире, сергей цеков, день победы, дорин речан, европа, украина, россия
Молдавия, В мире, Сергей Цеков, День Победы, Дорин Речан, Европа, Украина, Россия
В Совфеде прокомментировали запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии

Сенатор Цеков назвал пронацистской акцией запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафные санкции в Молдавии в отношении тех, кто наденет георгиевскую ленту – это антироссийская и пронацистская акция, Кишинев становится на путь возрождения нацизма, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.
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"Это антироссийская и пронацистская акция, с точки зрения возрождения нацизма в Европе. И сама Молдавия становится на путь возрождения нацизма", - сказал Цеков.
Он отметил, что в Молдавии идут той же дорогой, что и Украина, и в последствии они начнут оправдывать тех, кто воевал на стороне фашистской Германии.
«
"Они, видимо, видят, что на Украине наступило такое "счастье", и, видимо, его и получат, если не одумаются", - добавил он.
Цеков также обратил внимание на то, что в руководстве Молдавии сейчас нет представителей молдавского народа, нынешние политики "кормятся" от западных стран и обрабатывают своих граждан. Цеков полагает, что в будущем в Молдавии поймут, что ничего хорошего в Европе нет, и что им выгодно сотрудничество с Россией.
Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
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1 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

Девушки рассматривают фотографии на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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3 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

Фотовыставка на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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5 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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6 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Молодой человек на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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7 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России на улице Баумана

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

Мужчина повязывает георгиевскую ленточку, полученную в рамках стартовавшей акции Георгиевская ленточка, в своем автомобиле на улице Казани

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 12

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 12

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 12

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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