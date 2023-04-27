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Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
00:14 27.04.2023 (обновлено: 00:34 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kirkorov-1867956446.html
Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова
Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова - РИА Новости, 27.04.2023
Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова
Максим Ануфриенко, стилист Филиппа Киркорова, в интервью "Алена, блин!" рассказал, сколько стоят концертные костюмы певца, в которых он выступал на своем... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:14
2023-04-27T00:34
шоубиз
филипп киркоров
dolce & gabbana
мода
стиль
знаменитости
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Максим Ануфриенко, стилист Филиппа Киркорова, в интервью "Алена, блин!" рассказал, сколько стоят концертные костюмы певца, в которых он выступал на своем юбилейном шоу.Филипп Киркоров известен но только своими хитами, но и яркими концертными костюмами. Он часто подбирал для себя эпатажные наряды, которые становились поводом для критики со стороны поклонников. Например, в октябре прошлого года подписчики высмеяли артиста за костюм с большим количеством перьев. Они назвали исполнителя "клоуном и лицедеем", а его образ "смешным". Спустя месяц пользователи Сети раскритиковали Киркорова за то, что он вышел на сцену в одних колготках в Астане. Сам музыкант заявил, что эпатажные наряды – часть его образа. В обычной жизни он предпочитает минимализм.
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филипп киркоров, dolce & gabbana, мода, стиль, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Dolce & Gabbana, мода, стиль, Знаменитости
Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова

Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова для его юбилейного шоу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Максим Ануфриенко, стилист Филиппа Киркорова, в интервью "Алена, блин!" рассказал, сколько стоят концертные костюмы певца, в которых он выступал на своем юбилейном шоу.
«

"Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни "Романы" стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа", – поделился Ануфриенко.

Филипп Киркоров известен но только своими хитами, но и яркими концертными костюмами. Он часто подбирал для себя эпатажные наряды, которые становились поводом для критики со стороны поклонников.
Например, в октябре прошлого года подписчики высмеяли артиста за костюм с большим количеством перьев. Они назвали исполнителя "клоуном и лицедеем", а его образ "смешным".
Спустя месяц пользователи Сети раскритиковали Киркорова за то, что он вышел на сцену в одних колготках в Астане.
Сам музыкант заявил, что эпатажные наряды – часть его образа. В обычной жизни он предпочитает минимализм.
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ШоубизФилипп КиркоровDolce & GabbanaмодастильЗнаменитости
 
 
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