https://ria.ru/20230427/kirkorov-1867956446.html

Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова

Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова - РИА Новости, 27.04.2023

Стала известна стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова

Максим Ануфриенко, стилист Филиппа Киркорова, в интервью "Алена, блин!" рассказал, сколько стоят концертные костюмы певца, в которых он выступал на своем... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:14

2023-04-27T00:14

2023-04-27T00:34

шоубиз

филипп киркоров

dolce & gabbana

мода

стиль

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Максим Ануфриенко, стилист Филиппа Киркорова, в интервью "Алена, блин!" рассказал, сколько стоят концертные костюмы певца, в которых он выступал на своем юбилейном шоу.Филипп Киркоров известен но только своими хитами, но и яркими концертными костюмами. Он часто подбирал для себя эпатажные наряды, которые становились поводом для критики со стороны поклонников. Например, в октябре прошлого года подписчики высмеяли артиста за костюм с большим количеством перьев. Они назвали исполнителя "клоуном и лицедеем", а его образ "смешным". Спустя месяц пользователи Сети раскритиковали Киркорова за то, что он вышел на сцену в одних колготках в Астане. Сам музыкант заявил, что эпатажные наряды – часть его образа. В обычной жизни он предпочитает минимализм.

https://ria.ru/20230421/kirkorov-1866866450.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, dolce & gabbana, мода, стиль, знаменитости