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Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом - РИА Новости, 27.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:54 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом - РИА Новости, 27.04.2023
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом
Эмбер Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе, утверждает Insider. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:54
2023-04-27T11:54
новости культуры
культура
кино и сериалы
эмбер херд
джонни депп
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе, утверждает Insider. По данным издания, на презентации Warner Bros в ходе конвента CinemaCon показали первый трейлер фильма. В двух коротких сценах Херд вновь воплощает образ Меры, возлюбленной главного героя. На кадрах она сражается под водой. Слов в трейлере у персонажа нет. Слухи о том, что роль Меры вырежут, появились в июне прошлого года после завершения суда между Эмбер и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Присяжные признали Херд виновной в клевете на актера по делу о защите чести и достоинства. При этом суд удовлетворил и встречный иск Эмбер к ее экс-возлюбленному о клевете. Роман Деппа и Херд начался в 2011 году. В январе 2014 актер сделал предложение, через год знаменитости поженились. На развод Эмбер подала в мае 2016.Ранее сообщалось, что фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль.
https://ria.ru/20230418/kino-1866004886.html
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новости культуры, кино и сериалы, эмбер херд, джонни депп, знаменитости, звезды
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Эмбер Херд, Джонни Депп, Знаменитости, звезды
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом

Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе после скандалов с Деппом

© DC Comics (2018)Кадр из фильма "Аквамен"
Кадр из фильма Аквамен
© DC Comics (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе, утверждает Insider.
По данным издания, на презентации Warner Bros в ходе конвента CinemaCon показали первый трейлер фильма. В двух коротких сценах Херд вновь воплощает образ Меры, возлюбленной главного героя. На кадрах она сражается под водой. Слов в трейлере у персонажа нет.
Слухи о том, что роль Меры вырежут, появились в июне прошлого года после завершения суда между Эмбер и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Присяжные признали Херд виновной в клевете на актера по делу о защите чести и достоинства. При этом суд удовлетворил и встречный иск Эмбер к ее экс-возлюбленному о клевете.
Роман Деппа и Херд начался в 2011 году. В январе 2014 актер сделал предложение, через год знаменитости поженились. На развод Эмбер подала в мае 2016.
Ранее сообщалось, что фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль.
Кадр из фильма Жанна Дюбарри
В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом
18 апреля, 11:56
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЭмбер ХердДжонни ДеппЗнаменитостизвезды
 
 
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