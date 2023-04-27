https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html

Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом

Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом - РИА Новости, 27.04.2023

Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом

Эмбер Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе, утверждает Insider. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:54

2023-04-27T11:54

2023-04-27T11:54

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эмбер херд

джонни депп

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе, утверждает Insider. По данным издания, на презентации Warner Bros в ходе конвента CinemaCon показали первый трейлер фильма. В двух коротких сценах Херд вновь воплощает образ Меры, возлюбленной главного героя. На кадрах она сражается под водой. Слов в трейлере у персонажа нет. Слухи о том, что роль Меры вырежут, появились в июне прошлого года после завершения суда между Эмбер и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Присяжные признали Херд виновной в клевете на актера по делу о защите чести и достоинства. При этом суд удовлетворил и встречный иск Эмбер к ее экс-возлюбленному о клевете. Роман Деппа и Херд начался в 2011 году. В январе 2014 актер сделал предложение, через год знаменитости поженились. На развод Эмбер подала в мае 2016.Ранее сообщалось, что фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль.

https://ria.ru/20230418/kino-1866004886.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, эмбер херд, джонни депп, знаменитости, звезды