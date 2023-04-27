https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом - РИА Новости, 27.04.2023
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом
Эмбер Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе, утверждает Insider. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:54
2023-04-27T11:54
2023-04-27T11:54
новости культуры
культура
кино и сериалы
эмбер херд
джонни депп
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584455423_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_93d3e761bf528af1d224b624d6ff2848.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эмбер Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе, утверждает Insider. По данным издания, на презентации Warner Bros в ходе конвента CinemaCon показали первый трейлер фильма. В двух коротких сценах Херд вновь воплощает образ Меры, возлюбленной главного героя. На кадрах она сражается под водой. Слов в трейлере у персонажа нет. Слухи о том, что роль Меры вырежут, появились в июне прошлого года после завершения суда между Эмбер и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Присяжные признали Херд виновной в клевете на актера по делу о защите чести и достоинства. При этом суд удовлетворил и встречный иск Эмбер к ее экс-возлюбленному о клевете. Роман Деппа и Херд начался в 2011 году. В январе 2014 актер сделал предложение, через год знаменитости поженились. На развод Эмбер подала в мае 2016.Ранее сообщалось, что фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль.
https://ria.ru/20230418/kino-1866004886.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584455423_125:0:1128:752_1920x0_80_0_0_2942029ed5d677c01b6a9360ce3998e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, эмбер херд, джонни депп, знаменитости, звезды
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Эмбер Херд, Джонни Депп, Знаменитости, звезды
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом
Херд появится в новом "Аквамене" вопреки слухам об ее уходе после скандалов с Деппом