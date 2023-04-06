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Фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 06.04.2023
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Культура
 
10:49 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kino-1863391280.html
Фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль
Фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 06.04.2023
Фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль откроет лента Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри", сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:49
2023-04-06T10:49
культура
новости культуры
каннский кинофестиваль
джонни депп
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Каннский кинофестиваль откроет лента Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри", сообщается на сайте смотра. В одной из главных ролей Джонни Депп. Голливудский актер сыграл Людовика XV. Это его первая роль в полнометражном фильме за три года после продолжительных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Херд. Фаворитку короля сыграла сама постановщица. В описании фильма говорится, что роман персонажей Деппа и Майвенн возмутил Версаль. Причина — правитель влюбился в девушку из рабочего класса, которая в прошлом была куртизанкой. Майвенн уже представляла свои ленты в Каннах. В 2011 году с фильмом "Полисс" она получила Приз жюри. Спустя четыре года награду за роль в ее проекте "Мой король" вручили Эмманюэль Берко. В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html
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новости культуры, каннский кинофестиваль, джонни депп, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Каннский кинофестиваль, Джонни Депп, Знаменитости, звезды
Фильм с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль

Фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли короля откроет Каннский кинофестиваль

© France TélévisionКадр из фильма "Жанна Дюбарри"
Кадр из фильма Жанна Дюбарри
© France Télévision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Каннский кинофестиваль откроет лента Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри", сообщается на сайте смотра.
В одной из главных ролей Джонни Депп. Голливудский актер сыграл Людовика XV. Это его первая роль в полнометражном фильме за три года после продолжительных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Херд.
Фаворитку короля сыграла сама постановщица. В описании фильма говорится, что роман персонажей Деппа и Майвенн возмутил Версаль. Причина — правитель влюбился в девушку из рабочего класса, которая в прошлом была куртизанкой.
Майвенн уже представляла свои ленты в Каннах. В 2011 году с фильмом "Полисс" она получила Приз жюри. Спустя четыре года награду за роль в ее проекте "Мой король" вручили Эмманюэль Берко.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
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