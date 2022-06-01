https://ria.ru/20220601/depp-1792488550.html

Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа

Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа - РИА Новости, 02.06.2022

Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа

Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-01T22:36

2022-06-01T22:36

2022-06-02T00:26

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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы транслируют заседание суда в Виргинии в прямом эфире.Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым они обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.Актриса присутствовала в зале суда при оглашении приговора, сам Джонни Депп находится в Великобритании, где на концерте в Лондоне его встретили стоячей овацией.Судебный процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.Депп подал иск о клевете в связи со статьей в Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, в которой его бывшая жена Эмбер Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей. Он требовал с Херд компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ она подала иск о взыскании с Деппа ста миллионов долларов, обвинив адвоката известного актера в клевете.В ходе судебного рассмотрения, заседания которого транслировались в прямом эфире, выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Актриса со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны. Она также рассказала о серьезных проблемах бывшего супруга с наркотиками.Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.

https://ria.ru/20220517/rozygrysh-1788920852.html

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Наталья Макарова

эмбер херд, джонни депп, в мире, новости культуры, великобритания, лондон