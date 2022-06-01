https://ria.ru/20220601/depp-1792488550.html
Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа
Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа - РИА Новости, 02.06.2022
Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа
Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-01T22:36
2022-06-01T22:36
2022-06-02T00:26
шоубиз
эмбер херд
джонни депп
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы транслируют заседание суда в Виргинии в прямом эфире.Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым они обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.Актриса присутствовала в зале суда при оглашении приговора, сам Джонни Депп находится в Великобритании, где на концерте в Лондоне его встретили стоячей овацией.Судебный процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.Депп подал иск о клевете в связи со статьей в Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, в которой его бывшая жена Эмбер Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей. Он требовал с Херд компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ она подала иск о взыскании с Деппа ста миллионов долларов, обвинив адвоката известного актера в клевете.В ходе судебного рассмотрения, заседания которого транслировались в прямом эфире, выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Актриса со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны. Она также рассказала о серьезных проблемах бывшего супруга с наркотиками.Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.
https://ria.ru/20220517/rozygrysh-1788920852.html
https://ria.ru/20220425/depp-1785390055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмбер херд, джонни депп, в мире, новости культуры, великобритания, лондон
22:36 01.06.2022 (обновлено: 00:26 02.06.2022)
Суд присяжных вынес вердикт по делу Джонни Деппа
Херд признали виновной в клевете на экс-супруга Деппа и обязали выплатить $15 миллионов
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства, местные телеканалы транслируют заседание суда в Виргинии в прямом эфире.
Судья зачитал решение присяжных, в соответствии с которым они обязали Херд выплатит Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.
При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.
Актриса присутствовала в зале суда при оглашении приговора, сам Джонни Депп
находится в Великобритании
, где на концерте в Лондоне
его встретили стоячей овацией.
Судебный процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.
Депп подал иск о клевете в связи со статьей в Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, в которой его бывшая жена Эмбер Херд
жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя супруга. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей. Он требовал с Херд компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ она подала иск о взыскании с Деппа ста миллионов долларов, обвинив адвоката известного актера в клевете.
В ходе судебного рассмотрения, заседания которого транслировались в прямом эфире, выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Херд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Актриса со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны. Она также рассказала о серьезных проблемах бывшего супруга с наркотиками.
Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.