https://ria.ru/20230427/grossi-1868146645.html

Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС

Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.04.2023

Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:42

2023-04-27T14:42

2023-04-27T14:56

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

в мире

энергодар

россия

турция

сергей шойгу

аэс "аккую"

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АЭС АККУЮ, 27 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года."Я очень надеюсь на это", - ответил глава МАГАТЭ на вопрос, ожидает ли он создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС до конца текущего года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html

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