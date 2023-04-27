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Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 27.04.2023 (обновлено: 14:56 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/grossi-1868146645.html
Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС
Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.04.2023
Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:42
2023-04-27T14:56
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
в мире
энергодар
россия
турция
сергей шойгу
аэс "аккую"
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АЭС АККУЮ, 27 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года."Я очень надеюсь на это", - ответил глава МАГАТЭ на вопрос, ожидает ли он создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС до конца текущего года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html
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рафаэль гросси, в мире, энергодар, россия, турция, сергей шойгу, аэс "аккую", магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, В мире, Энергодар, Россия, Турция, Сергей Шойгу, АЭС "Аккую", МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС

Гросси выразил надежду, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца года

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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АЭС АККУЮ, 27 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.
«
"Это (создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС - ред.) очень важно, так как риск чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, мы видели, как станция несколько раз подвергалась атакам", - заявил Гросси перед началом церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции.
"Я очень надеюсь на это", - ответил глава МАГАТЭ на вопрос, ожидает ли он создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС до конца текущего года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС
22 апреля, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиВ миреЭнергодарРоссияТурцияСергей ШойгуАЭС "Аккую"МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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