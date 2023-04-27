Гросси рассказал о ситуации с зоной безопасности вокруг Запорожской АЭС
Гросси выразил надежду, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца года
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
АЭС АККУЮ, 27 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что очень надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца года.
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"Это (создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС - ред.) очень важно, так как риск чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, мы видели, как станция несколько раз подвергалась атакам", - заявил Гросси перед началом церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции.
"Я очень надеюсь на это", - ответил глава МАГАТЭ на вопрос, ожидает ли он создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС до конца текущего года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.