https://ria.ru/20230427/erdogan-1868187031.html
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания - РИА Новости, 27.04.2023
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания
Президент Турции Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после инцидента с недомоганием, из-за которого он отменил участие в мероприятиях предвыборной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:24
2023-04-27T16:24
2023-04-27T16:48
аэс "аккую"
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
мерсин (провинция)
владимир путин
ибрагим калын
кемаль кылычдароглу
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после инцидента с недомоганием, из-за которого он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным принимает участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".Турецкий президент в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.В итоге замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития Эркан Кандемир подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг в Мерсине.Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента ранее опроверг сообщения о якобы пережитом Эрдоганом инфаркте.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868158206.html
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868036891.html
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Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
2023-04-27T16:24
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэс "аккую", турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, мерсин (провинция), владимир путин, ибрагим калын, кемаль кылычдароглу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
АЭС "Аккую", Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Мерсин (провинция), Владимир Путин, Ибрагим Калын, Кемаль Кылычдароглу, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания
Эрдоган появился на публике после недомогания, подключившись к церемонии на "Аккую"