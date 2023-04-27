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Эрдоган впервые появился на публике после недомогания - РИА Новости, 27.04.2023
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16:24 27.04.2023 (обновлено: 16:48 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868187031.html
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания - РИА Новости, 27.04.2023
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания
Президент Турции Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после инцидента с недомоганием, из-за которого он отменил участие в мероприятиях предвыборной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:24
2023-04-27T16:48
аэс "аккую"
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
мерсин (провинция)
владимир путин
ибрагим калын
кемаль кылычдароглу
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после инцидента с недомоганием, из-за которого он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным принимает участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".Турецкий президент в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.В итоге замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития Эркан Кандемир подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг в Мерсине.Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента ранее опроверг сообщения о якобы пережитом Эрдоганом инфаркте.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868158206.html
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868036891.html
турция
мерсин (провинция)
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Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
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аэс "аккую", турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, мерсин (провинция), владимир путин, ибрагим калын, кемаль кылычдароглу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
АЭС "Аккую", Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Мерсин (провинция), Владимир Путин, Ибрагим Калын, Кемаль Кылычдароглу, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эрдоган впервые появился на публике после недомогания

Эрдоган появился на публике после недомогания, подключившись к церемонии на "Аккую"

Читать ria.ru в
АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после инцидента с недомоганием, из-за которого он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным принимает участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Минздрав Турции заверил, что Эрдоган возобновит работу в ближайшее время
Вчера, 15:06
Турецкий президент в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.
В итоге замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития Эркан Кандемир подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг в Мерсине.
Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента ранее опроверг сообщения о якобы пережитом Эрдоганом инфаркте.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Эрдоган настоял на проведении эфира, где ему стало плохо, пишут СМИ
Вчера, 09:54
 
АЭС "Аккую"ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреМерсин (провинция)Владимир ПутинИбрагим КалынКемаль КылычдароглуГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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