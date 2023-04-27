https://ria.ru/20230427/erdogan-1868187031.html

Эрдоган впервые появился на публике после недомогания

Эрдоган впервые появился на публике после недомогания - РИА Новости, 27.04.2023

Эрдоган впервые появился на публике после недомогания

Президент Турции Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после инцидента с недомоганием, из-за которого он отменил участие в мероприятиях предвыборной... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:24

2023-04-27T16:24

2023-04-27T16:48

аэс "аккую"

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

мерсин (провинция)

владимир путин

ибрагим калын

кемаль кылычдароглу

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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после инцидента с недомоганием, из-за которого он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным принимает участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".Турецкий президент в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.В итоге замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития Эркан Кандемир подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг в Мерсине.Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента ранее опроверг сообщения о якобы пережитом Эрдоганом инфаркте.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

https://ria.ru/20230427/erdogan-1868158206.html

https://ria.ru/20230427/erdogan-1868036891.html

турция

мерсин (провинция)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 2023-04-27T16:24 true PT0M23S

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Екатерина Зайцева

аэс "аккую", турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, мерсин (провинция), владимир путин, ибрагим калын, кемаль кылычдароглу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"